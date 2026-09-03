A programação cultural deste fim de semana reúne atrações para diferentes públicos em Piracicaba e região. O destaque é o 19º Festival de Circo SP, que ocupa o Engenho Central com dezenas de apresentações gratuitas, além de atividades no Sesc Piracicaba, da exposição de Helô D’Angelo na Rodoviária e de opções como o Circo Teatro Marcos Frota, em Limeira, e as sessões de autógrafos da escritora Vivian Guilherme na Bienal do Livro.

O 19º Festival de Circo SP chega ao fim de semana com uma programação gratuita no Engenho Central, em Piracicaba. Após as sessões fechadas para escolas e instituições nos dias 3 e 4, o evento abre a programação ao público no sábado (5), domingo (6) e segunda-feira (7), feriado da Independência.

As atrações estão distribuídas entre três lonas, o Teatro Erothides e espaços externos, com espetáculos de palhaçaria, acrobacia, mágica, números aéreos, malabarismo e outras linguagens circenses. Os ingressos para as apresentações nas Lonas Piolin, Pimentinha e Arrelia e no Teatro Erothides são gratuitos e distribuídos por ordem de chegada, com uma hora de antecedência.

No sábado, a programação começa às 15h e segue ao longo do dia, com atrações como Dupla de Dois, da Cia. Circo de Trapo; Uma tarde de circo, da Usinarte; Pocket Show de Mágicas, da Equipe Mágico Lucas; e apresentações de Império Circus, Circo Charanga, Aipim, o palhaço das pernas de pau, entre outras. Também haverá intervenções, cortejos, atividades no Espaço de Convivência e o Cine Fusca. À noite, às 20h, estão programados espetáculos como BACKSTAGE por trás das cortinas, Circo Charanga e Aipim, o palhaço das pernas de pau.