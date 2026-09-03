A programação cultural deste fim de semana reúne atrações para diferentes públicos em Piracicaba e região. O destaque é o 19º Festival de Circo SP, que ocupa o Engenho Central com dezenas de apresentações gratuitas, além de atividades no Sesc Piracicaba, da exposição de Helô D’Angelo na Rodoviária e de opções como o Circo Teatro Marcos Frota, em Limeira, e as sessões de autógrafos da escritora Vivian Guilherme na Bienal do Livro.
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Festival de Circo SP
O 19º Festival de Circo SP chega ao fim de semana com uma programação gratuita no Engenho Central, em Piracicaba. Após as sessões fechadas para escolas e instituições nos dias 3 e 4, o evento abre a programação ao público no sábado (5), domingo (6) e segunda-feira (7), feriado da Independência.
As atrações estão distribuídas entre três lonas, o Teatro Erothides e espaços externos, com espetáculos de palhaçaria, acrobacia, mágica, números aéreos, malabarismo e outras linguagens circenses. Os ingressos para as apresentações nas Lonas Piolin, Pimentinha e Arrelia e no Teatro Erothides são gratuitos e distribuídos por ordem de chegada, com uma hora de antecedência.
No sábado, a programação começa às 15h e segue ao longo do dia, com atrações como Dupla de Dois, da Cia. Circo de Trapo; Uma tarde de circo, da Usinarte; Pocket Show de Mágicas, da Equipe Mágico Lucas; e apresentações de Império Circus, Circo Charanga, Aipim, o palhaço das pernas de pau, entre outras. Também haverá intervenções, cortejos, atividades no Espaço de Convivência e o Cine Fusca. À noite, às 20h, estão programados espetáculos como BACKSTAGE por trás das cortinas, Circo Charanga e Aipim, o palhaço das pernas de pau.
No domingo, as atividades começam às 14h, com atrações como Show dos Becker, O Picadeiro do Tempo e Caravana Circo VOX. Ao longo da tarde e da noite, o público poderá acompanhar ainda Magia do Circo, Lalaiá, Cabarézin da Nega, Humanas Diversas, Vida Boa, Mimicalado Show e Label Show, além das intervenções e atividades externas.
Na segunda-feira (7), a programação começa às 14h e inclui Proezas & Peripécias, Chalupa Circus: Entre Risos e Afetos e Circo da Cuesta. Entre as atrações seguintes estão Tem Montanha no Circo, Picadeiro Efêmero, O Abrazo Girafa, EL Grand Clownbaret, CORP+S, Esperanza, Humberto Circus, Tubinho Contra o Lobisomem e Trapaça Honesta. Também haverá cortejos, Parque do Circo, Banho de Livros e outras intervenções.
Programação cultural no Sesc Piracicaba
Na sexta-feira (4), o Sesc Piracicaba recebe, às 13h, a oficina Som Maior, no Teatro, com participação de importantes figuras da música brasileira. A atividade é gratuita e recomendada para jovens a partir de 14 anos, com retirada de ingressos uma hora antes. Também começa, das 14h às 17h, o Ateliê Aberto de Costura e Afins, gratuito e recomendado para maiores de 14 anos, no Espaço de Tecnologias e Artes. Às 18h30, tem início o curso Encadernação Copta, também gratuito, com inscrição pelo portal do Sesc.
No sábado (5), a programação começa às 10h com a oficina Bordando Mulheres em Nós, gratuita e voltada a maiores de 16 anos. Às 10h30, o Jaraguá Piá - Quando o Jaraguá Chega promove brincadeiras e atividades para crianças de até 6 anos. À tarde, há Educação política e meio ambiente, Conecta+ e Espaço Juventudes, todos gratuitos. Às 16h, o Teatro recebe A Máquina de Músicas Sem Fim, da Trupe Arlequinos & Colombinas. O espetáculo é livre, com Libras, e os ingressos custam R$ 40, R$ 20 ou são gratuitos para crianças de até 12 anos.
No domingo (6), o Sesc oferece atividades para diferentes faixas etárias. Pela manhã, Experiências livres para a primeira infância ocorre em dois horários, gratuitamente. À tarde, estão programados escrever juntos, Café de brincar e a oficina de pintura em vasos de barro, esta última com inscrições a R$ 15, R$ 7,50 ou R$ 4,50. Às 16h, a Cafeteria recebe gratuitamente o show de Bernadete França, com repertório de forró contemporâneo. No mesmo horário, o Teatro exibe gratuitamente O Estrangeiro, de François Ozon, com classificação de 14 anos e retirada de ingressos uma hora antes.
Heloquência ocupa a Rodoviária
A Rodoviária de Piracicaba recebe a exposição Heloquência - Tirinhas para se estressar com calma, da cartunista e ilustradora Helô D'Angelo. A mostra integra a programação paralela do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba e pode ser visitada gratuitamente todos os dias até 1º de novembro.
Inspirada no livro de mesmo nome, a exposição reúne trabalhos que abordam temas da vida adulta, como política, machismo, autoestima, apocalipse ambiental e relações tóxicas, utilizando humor e olhar crítico.
A mostra está na Rodoviária de Piracicaba, na Avenida Armando de Salles Oliveira, 2277, no Centro. A visitação é gratuita e ocorre todos os dias.
2ª Festa do Espetão reúne música e gastronomia em Piracicaba
A 2ª Festa do Espetão será realizada neste sábado (5) e domingo (6), a partir das 18h, no Varejão Jardim Primavera, em Piracicaba. O evento terá dois dias de música e opções de comida, com entrada gratuita.
A Paróquia Sant’Ana também participa da festa com algumas de suas barracas. A organização convida famílias e amigos para aproveitar a programação.
Eventos fora de Piracicaba
Circo Teatro Marcos Frota em Limeira
O Circo Teatro Marcos Frota estreia nesta sexta-feira (4) no estacionamento do Limeira Shopping, em Limeira. A sessão de estreia ocorre às 20h. No sábado e no domingo, são três apresentações por dia, às 15h, 17h30 e 20h.
O espetáculo foi criado para toda a família e conta a história de uma bailarina de uma caixinha de música que ganha vida ao encontrar um palhaço mágico. A montagem reúne números tradicionais de circo, dança, palhaçaria e trilha sonora. O espaço também terá praça de alimentação.
Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla ou na bilheteria do circo, que funciona a partir das 17h de terça a sexta e das 13h nos finais de semana e feriados. O circo está no Estacionamento 2 do Limeira Shopping, ao lado da Havan.
Livro ambientado na região chega à Bienal
A escritora Vivian Guilherme participa da 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo com o romance “Meus tempos de Orkut: as desventuras de Crix Oliveira”, ambientado em Saltinho e na região de Piracicaba.
A autora terá duas sessões de autógrafos. No sábado (5), às 17h, ela estará no stand do Escreva Garota (G80). No domingo (6), às 15h, participa de sessão no stand da Ler Editorial (K47).
Publicado pela Editora Grou, o romance acompanha Cristina Oliveira, uma professora de inglês que vive no interior paulista e decide procurar um namorado na comunidade “Rockeiros de Piracicaba”, no Orkut. A história se passa em 2007 e aborda relacionamentos, expectativas sobre as mulheres e a vida antes dos smartphones e dos aplicativos de relacionamento.
SESI Rio Claro recebe solo autobiográfico “Meu Remédio”
O ator, cantor e compositor Mouhamed Harfouch apresenta o espetáculo “Meu Remédio” no Teatro do SESI Rio Claro neste fim de semana. As sessões ocorrem na sexta-feira (4), no sábado (5) e no domingo (6), com entrada gratuita. O espaço fica na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana.
Escrito, produzido e interpretado por Harfouch, com direção de João Fonseca, o solo autobiográfico mistura humor, música e reflexões sobre identidade e pertencimento. Na história, o artista revisita a infância no Rio de Janeiro nos anos 1980 e a convivência com a família de origem síria e brasileira. O espe