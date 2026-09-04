Entre as três companhias, a Rumo adotou uma medida adicional diante da repercussão do caso. A empresa determinou a abertura de uma apuração interna com auxílio de uma assessoria externa independente. Segundo a companhia, o trabalho poderá ter o escopo ampliado quando houver acesso aos autos da investigação conduzida pelo MP-SP.

A Rumo também afirmou que permanece à disposição das autoridades e que, neste momento, não possui acesso ao conteúdo completo da apuração. Informações divulgadas sobre o caso indicam que operações relacionadas à empresa teriam sido alvo de uma tentativa de tratamento privilegiado por meio de intermediários que atuavam junto a integrantes da estrutura tributária paulista.

A investigação do MP-SP tem como foco suspeitas de facilitação irregular de processos envolvendo créditos de ICMS. Em fases anteriores, a apuração já alcançou outras grandes empresas e revelou suspeitas de atuação de ex-agentes fiscais para acelerar procedimentos tributários. A citação de uma empresa na investigação, porém, não significa, por si só, que ela tenha sido responsabilizada ou que tenha participado de qualquer irregularidade.