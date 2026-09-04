A vacina contra o herpes-zóster pode ser incluída no calendário nacional de imunização do SUS após a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovar, nesta terça-feira (1º), o substitutivo do Projeto de Lei 4.426/2025. A proposta prevê a oferta gratuita do imunizante para pessoas com mais de 50 anos e para adultos a partir dos 18 anos com imunossupressão ou outras condições clínicas que prejudiquem o sistema imunológico. A medida, porém, ainda não está valendo: o texto precisa cumprir as próximas etapas da tramitação antes de uma eventual implementação na rede pública.

A proposta foi relatada pela senadora Damares Alves e mantém o texto alternativo aprovado anteriormente pela Comissão de Direitos Humanos. O projeto original, apresentado pela senadora Dra. Eudócia, previa a vacinação de pessoas com mais de 60 anos, mas o substitutivo ampliou o público que poderá ser contemplado pelo programa. Na CAS, a aprovação ocorreu em turno único e o texto ainda deve passar por turno suplementar antes de seguir adiante.

A inclusão da vacina no calendário nacional significaria ampliar o acesso a uma proteção que atualmente não integra a vacinação de rotina do SUS. O herpes-zóster é provocado pelo vírus varicela-zóster, o mesmo responsável pela catapora. Depois da primeira infecção, o vírus permanece no organismo e pode voltar a se manifestar anos mais tarde, especialmente quando há alterações na resposta imunológica.