Durante as vistorias, quando é identificado algum foco do mosquito, os fiscais também realizam a aplicação de larvicida como medida de controle. Em 2025, foram realizadas 5.276 visitas com orientação técnica. Em 2026, até julho, foram 1.856 visitas.

A resposta da Prefeitura não informa quantas das 124 notificações registradas neste ano resultaram em autuações ou multas. Em relação às ações de fiscalização, o município afirma que a identificação de situações de risco pode levar à notificação dos responsáveis, seguida do acompanhamento das condições do imóvel e da adoção das medidas de controle necessárias quando são encontrados focos do mosquito.

Em nota, a Prefeitura informou que mantém ações permanentes de prevenção e controle do Aedes aegypti por meio dos fiscais da dengue e reforçou o trabalho de orientação aos responsáveis pelos imóveis. A população também pode denunciar imóveis abandonados ou locais com possíveis criadouros do mosquito pelo SIP 156. Outras orientações sobre o combate ao Aedes aegypti podem ser obtidas pelo PMCA, pelo telefone (19) 3427-3351.