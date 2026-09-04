Piracicaba registrou 124 notificações relacionadas a imóveis com situações que demandam providências dos responsáveis até agosto deste ano. O número representa um aumento de 82,4% em relação a 2025, quando foram registradas 68 notificações durante todo o ano, segundo dados da Prefeitura.
As notificações são feitas durante as visitas técnicas realizadas pelos fiscais da dengue, quando são identificadas condições que possam favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O município mantém ações permanentes de prevenção e controle, com vistorias e orientação aos responsáveis pelos imóveis.
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Como funciona a fiscalização
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o procedimento começa com a vistoria e a orientação técnica. Quando são identificadas condições que possam favorecer a proliferação do mosquito, o imóvel pode ser notificado para que sejam adotadas as providências necessárias. Posteriormente, os fiscais acompanham as condições do local e, quando são constatados focos, realizam as medidas de controle cabíveis.
Durante as vistorias, quando é identificado algum foco do mosquito, os fiscais também realizam a aplicação de larvicida como medida de controle. Em 2025, foram realizadas 5.276 visitas com orientação técnica. Em 2026, até julho, foram 1.856 visitas.
A resposta da Prefeitura não informa quantas das 124 notificações registradas neste ano resultaram em autuações ou multas. Em relação às ações de fiscalização, o município afirma que a identificação de situações de risco pode levar à notificação dos responsáveis, seguida do acompanhamento das condições do imóvel e da adoção das medidas de controle necessárias quando são encontrados focos do mosquito.
Em nota, a Prefeitura informou que mantém ações permanentes de prevenção e controle do Aedes aegypti por meio dos fiscais da dengue e reforçou o trabalho de orientação aos responsáveis pelos imóveis. A população também pode denunciar imóveis abandonados ou locais com possíveis criadouros do mosquito pelo SIP 156. Outras orientações sobre o combate ao Aedes aegypti podem ser obtidas pelo PMCA, pelo telefone (19) 3427-3351.
A vacina contra a dengue segue disponível na rede municipal para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O esquema é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A imunização é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), com exceção da UBS Paulista. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação com foto e o Cartão Nacional do SUS.