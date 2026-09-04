Quando o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é mencionado, a dificuldade de concentração costuma ser um dos primeiros sintomas lembrados. Porém, em adultos, o transtorno pode aparecer de diferentes formas e interferir em atividades profissionais, estudos, relacionamentos e tarefas do cotidiano.
VEJA MAIS :
- Câmara aprova fim da "taxa das blusinhas"; Veja
- Super El Niño pode intensificar calor e estiagem em São Paulo
- Intervenção da CPFL afeta abastecimento de água em Piracicaba
Entre os sinais estão a dificuldade para organizar a rotina, esquecimentos frequentes, procrastinação, impulsividade e problemas para iniciar ou concluir determinadas atividades. Em alguns casos, a pessoa pode passar anos atribuindo esses comportamentos à falta de disciplina ou organização.
Dificuldade para manter a organização
Adultos com TDAH podem apresentar dificuldade para planejar tarefas, estabelecer prioridades e administrar o tempo. Atividades simples podem acabar sendo adiadas ou realizadas apenas quando o prazo está próximo.
A desorganização também pode aparecer na rotina, com compromissos esquecidos, objetos perdidos e dificuldade para manter uma sequência de tarefas.
Procrastinação também pode ser um sinal
Adiar constantemente atividades importantes é outro comportamento que pode estar relacionado ao transtorno. A pessoa pode saber que precisa realizar determinada tarefa, mas encontrar dificuldade para começar.
Em alguns casos, a atividade só é iniciada quando a pressão do prazo se torna maior. Também pode ocorrer o início de várias tarefas ao mesmo tempo, sem que elas sejam concluídas.
Esquecimentos frequentes
Esquecer compromissos, horários, objetos ou informações recebidas recentemente também pode fazer parte dos sintomas. Esses esquecimentos podem ocorrer mesmo quando a pessoa considera determinado assunto importante. A dificuldade está relacionada à atenção e à organização das informações.
Hiperatividade nem sempre é agitação
Na vida adulta, a hiperatividade pode se apresentar de maneira diferente daquela observada em crianças. Em vez de uma agitação física evidente, pode existir uma sensação constante de inquietação ou dificuldade para relaxar. A pessoa também pode sentir necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa ou ter dificuldade para permanecer em situações que exigem pouca movimentação.
Impulsividade
A impulsividade é outro aspecto que pode aparecer no TDAH. Ela pode ser percebida em interrupções durante conversas, respostas dadas antes de a pergunta terminar, decisões tomadas de maneira precipitada ou dificuldade para esperar. Esse comportamento pode gerar consequências no ambiente profissional e também nos relacionamentos pessoais.
Nem todo problema de atenção é TDAH
É importante destacar que apresentar alguns desses comportamentos não significa necessariamente ter TDAH. Dificuldades de concentração e memória também podem estar relacionadas a outros fatores, como estresse, ansiedade, privação de sono ou sobrecarga de atividades.
O diagnóstico deve ser realizado por profissional habilitado, levando em consideração o conjunto de sintomas, a frequência com que aparecem e os impactos provocados na vida da pessoa.
Por isso, adultos que percebem dificuldades persistentes de atenção, organização, controle dos impulsos ou gerenciamento da rotina podem buscar uma avaliação profissional. O acompanhamento adequado pode ajudar a compreender a origem dos sintomas e encontrar estratégias para lidar com eles no dia a dia.