Quando o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é mencionado, a dificuldade de concentração costuma ser um dos primeiros sintomas lembrados. Porém, em adultos, o transtorno pode aparecer de diferentes formas e interferir em atividades profissionais, estudos, relacionamentos e tarefas do cotidiano.

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Entre os sinais estão a dificuldade para organizar a rotina, esquecimentos frequentes, procrastinação, impulsividade e problemas para iniciar ou concluir determinadas atividades. Em alguns casos, a pessoa pode passar anos atribuindo esses comportamentos à falta de disciplina ou organização.