O vinagre branco pode ganhar espaço na rotina de limpeza por causa do ácido acético presente em sua composição. Quando diluído em água, ele pode ajudar a desprender determinados resíduos, reduzir alguns odores e complementar a higienização de superfícies compatíveis com a substância. O resultado, porém, depende diretamente do material que será limpo.
Para preparar uma solução simples, a orientação é diluir aproximadamente meia xícara de vinagre branco em um balde com alguns litros de água. Antes disso, o chão deve ser varrido ou aspirado para retirar poeira e partículas maiores. O pano ou mop precisa ser bem torcido antes de entrar em contato com o piso, evitando excesso de líquido.
A frequência também não deve ser tratada como uma regra fixa para toda a casa. Mesmo diluído, o vinagre continua sendo uma substância ácida e o uso repetido pode afetar determinados revestimentos. Por isso, as instruções de conservação fornecidas pelo fabricante do piso devem ter prioridade, especialmente quando houver acabamento, impermeabilização, cera ou outro tratamento superficial.
VEJA MAIS:
- Intervenção da CPFL afeta abastecimento de água em Piracicaba
- Tarcísio dispara e pode vencer no 1º turno; Veja
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Pisos que pedem atenção
Mármore, granito, pedras naturais e outros materiais que contenham minerais sensíveis a ácidos estão entre os revestimentos que merecem maior cuidado. O contato frequente com vinagre pode provocar alterações na superfície, deixando marcas, perda de brilho ou outros sinais de desgaste. Em pisos de madeira, a combinação entre acidez e umidade também pode ser inadequada, dependendo do acabamento utilizado.
Cerâmicas e porcelanatos não devem ser considerados automaticamente liberados para qualquer receita caseira. O tipo de acabamento e eventuais tratamentos aplicados pelo fabricante podem mudar a forma correta de manutenção. Na dúvida, o mais prudente é consultar as recomendações específicas do revestimento e fazer um teste em uma área pequena e pouco visível antes de ampliar a aplicação.
Outro ponto essencial é a segurança química. O vinagre jamais deve ser misturado com água sanitária, pois a reação entre as substâncias pode liberar gás cloro, que é tóxico e pode provocar irritação e problemas respiratórios. A mesma cautela vale para outras combinações de produtos: aumentar o número de substâncias não significa necessariamente melhorar a limpeza. O vinagre pode ser útil em situações específicas, mas deve ser usado como complemento e sempre de acordo com o material da superfície.