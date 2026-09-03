O vinagre branco pode ganhar espaço na rotina de limpeza por causa do ácido acético presente em sua composição. Quando diluído em água, ele pode ajudar a desprender determinados resíduos, reduzir alguns odores e complementar a higienização de superfícies compatíveis com a substância. O resultado, porém, depende diretamente do material que será limpo.

Para preparar uma solução simples, a orientação é diluir aproximadamente meia xícara de vinagre branco em um balde com alguns litros de água. Antes disso, o chão deve ser varrido ou aspirado para retirar poeira e partículas maiores. O pano ou mop precisa ser bem torcido antes de entrar em contato com o piso, evitando excesso de líquido.

A frequência também não deve ser tratada como uma regra fixa para toda a casa. Mesmo diluído, o vinagre continua sendo uma substância ácida e o uso repetido pode afetar determinados revestimentos. Por isso, as instruções de conservação fornecidas pelo fabricante do piso devem ter prioridade, especialmente quando houver acabamento, impermeabilização, cera ou outro tratamento superficial.