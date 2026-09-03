O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece na liderança da corrida pelo governo de São Paulo e alcança 51,1% das intenções de voto, segundo pesquisa Atlas/Estadão divulgada nesta quinta-feira (3). Fernando Haddad (PT) registra 39,9%, uma diferença de 11,2 pontos percentuais entre os dois principais concorrentes. Considerando apenas os votos válidos, Tarcísio chega a 54%, percentual que o colocaria acima do necessário para definir a eleição já na primeira etapa.
Os demais nomes testados apresentam desempenho bem mais distante dos líderes. Carlos Machado (PCB) soma 1,3%, enquanto Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP) alcançam 1% cada. Policial Edjane (Agir) registra 0,2%. Brancos e nulos representam 1,9% da amostra, e 3,6% dos entrevistados não indicaram preferência. Izadora Dias (PCO) não atingiu percentual registrado no levantamento.
O cenário favorável a Tarcísio também aparece quando os pesquisadores simulam uma disputa em segundo turno. Nesse caso, o governador reúne 53,2% das preferências, enquanto Haddad chega a 42,6%. A diferença é de 10,6 pontos percentuais. No recorte dos votos válidos, Tarcísio alcança 55,5%, diante de 44,5% do ex-ministro da Fazenda.
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Pesquisa também testa corrida presidencial
O levantamento também avaliou a disputa pela Presidência da República entre os eleitores paulistas. Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno, com 39,9% contra 36%. Augusto Cury (Avante) marca 8,6%, seguido por Renan Santos (Missão), com 6,8%. Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) registram 1,6% e 1,5%, respectivamente.
Em uma simulação de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, o candidato do PL alcança 51,9% dos votos válidos, enquanto o atual presidente fica com 48,1%. O levantamento ainda indica vantagem de Caiado e Zema sobre Lula em eventuais confrontos diretos, com 52,5% e 50,7%, respectivamente. Já Renan Santos apresenta cenário diferente: em uma disputa contra Lula, o petista chega a 56,3% dos votos válidos.
A pesquisa Atlas/Estadão entrevistou 1.810 pessoas no estado de São Paulo entre 26 e 31 de agosto. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06964/2026 e possui margem de erro de um ponto percentual, para mais ou para menos.