O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece na liderança da corrida pelo governo de São Paulo e alcança 51,1% das intenções de voto, segundo pesquisa Atlas/Estadão divulgada nesta quinta-feira (3). Fernando Haddad (PT) registra 39,9%, uma diferença de 11,2 pontos percentuais entre os dois principais concorrentes. Considerando apenas os votos válidos, Tarcísio chega a 54%, percentual que o colocaria acima do necessário para definir a eleição já na primeira etapa.

Os demais nomes testados apresentam desempenho bem mais distante dos líderes. Carlos Machado (PCB) soma 1,3%, enquanto Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP) alcançam 1% cada. Policial Edjane (Agir) registra 0,2%. Brancos e nulos representam 1,9% da amostra, e 3,6% dos entrevistados não indicaram preferência. Izadora Dias (PCO) não atingiu percentual registrado no levantamento.

O cenário favorável a Tarcísio também aparece quando os pesquisadores simulam uma disputa em segundo turno. Nesse caso, o governador reúne 53,2% das preferências, enquanto Haddad chega a 42,6%. A diferença é de 10,6 pontos percentuais. No recorte dos votos válidos, Tarcísio alcança 55,5%, diante de 44,5% do ex-ministro da Fazenda.