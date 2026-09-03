Daniel Vorcaro acusou a cúpula da Polícia Federal de tentar impedir o avanço de uma possível delação premiada. O ex-dono do Banco Master apresentou o relato ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e afirmou que pretendia fornecer informações envolvendo pessoas ligadas ao núcleo político do atual governo. As acusações, porém, não foram acompanhadas de provas apresentadas por Vorcaro.

A transcrição do depoimento, divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pela Itatiaia, mostra que Vorcaro atribuiu o fracasso das negociações a uma pressão que, na avaliação dele, teria partido de níveis superiores. Entre os nomes que poderiam ser mencionados em uma eventual colaboração, ele incluiu o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, além de outras pessoas relacionadas ao ambiente político que teria conhecido durante sua trajetória empresarial.

O ex-banqueiro também relatou ter sofrido ameaças, intimidações e maus-tratos durante o período em que esteve preso. De acordo com sua versão, os episódios teriam ocorrido de forma frequente enquanto mantinha contatos com integrantes da Polícia Federal e diminuído depois que a possibilidade de colaboração deixou de avançar. Vorcaro ainda interpretou a própria prisão como uma tentativa de pressioná-lo a não revelar informações às autoridades.