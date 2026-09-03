Lito Sousa, de 59 anos, deixou o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na terça-feira (1º), depois de mais de 20 dias internado, e passou a ser acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos em casa. A residência foi adaptada para receber uma estrutura de atendimento contínuo, com profissionais de enfermagem em turnos durante as 24 horas e equipamentos necessários para o suporte ao paciente.

A mudança ocorre em meio ao tratamento da doença de Creutzfeldt-Jakob, uma enfermidade neurológica rara e de evolução rápida para a qual ainda não existe terapia aprovada capaz de interromper ou reverter o processo. Apesar da adoção dos cuidados paliativos, a família continua procurando alternativas e estudos experimentais que possam oferecer outras possibilidades de tratamento. O Ministério da Saúde chegou a solicitar a inclusão de Lito em uma pesquisa experimental nos Estados Unidos.

A situação também chama atenção para um ponto que ainda gera dúvidas: receber cuidados paliativos não significa necessariamente interromper tratamentos ou indicar que a pessoa esteja nos últimos dias de vida. A abordagem pode ser incorporada desde fases anteriores de uma doença grave e funcionar simultaneamente às terapias direcionadas à enfermidade. O objetivo é controlar sintomas como dor, falta de ar, náusea, vômitos, fadiga, insônia e constipação, além de oferecer suporte psicológico, social e familiar. A definição das condutas considera as necessidades e os desejos do paciente e pode ajudar a organizar decisões sobre tratamentos, internações e limites terapêuticos.