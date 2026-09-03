Uma fotografia feita após o encerramento da sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), realizada na quarta-feira (2), registrou ministros da Corte conversando e sorrindo durante uma reunião fora do ambiente de julgamento. O ministro André Mendonça não participou do encontro.
A imagem foi capturada pelo fotógrafo Brenno Carvalho, do jornal O Globo, e mostra os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes reunidos após o término dos trabalhos. O registro passou a circular nas redes sociais e repercutiu entre usuários por mostrar um momento posterior à sessão pública.
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Durante o julgamento, o STF manteve a pauta prevista, com análise de temas tributários. Nenhum dos ministros se pronunciou em plenário sobre o relatório da Polícia Federal envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ou sobre as mensagens divulgadas no documento.
O relatório foi elaborado a partir da perícia no celular de Vorcaro e teve seu conteúdo tornado público pelo relator do caso, ministro André Mendonça. As mensagens fazem referências ao ministro Alexandre de Moraes, ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.
Nos bastidores da Corte, veículos da imprensa relataram divergências entre ministros sobre os desdobramentos da investigação. Segundo informações publicadas por O Globo, um integrante do STF ouvido sob reserva afirmou que o ambiente interno era de tensão ao longo do dia.
Também foi registrado reforço no esquema de segurança, com aumento do efetivo da Polícia Judicial nas áreas de circulação dos ministros durante a quarta-feira.
Ainda de acordo com os relatos, André Mendonça informou ao presidente do STF, Edson Fachin, que pretende liberar o processo para julgamento na próxima semana. Integrantes próximos de Alexandre de Moraes defendem que as decisões da relatoria sejam analisadas pelo plenário da Corte.