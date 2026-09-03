A imagem foi capturada pelo fotógrafo Brenno Carvalho, do jornal O Globo, e mostra os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes reunidos após o término dos trabalhos. O registro passou a circular nas redes sociais e repercutiu entre usuários por mostrar um momento posterior à sessão pública.

Uma fotografia feita após o encerramento da sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), realizada na quarta-feira (2), registrou ministros da Corte conversando e sorrindo durante uma reunião fora do ambiente de julgamento. O ministro André Mendonça não participou do encontro.

Durante o julgamento, o STF manteve a pauta prevista, com análise de temas tributários. Nenhum dos ministros se pronunciou em plenário sobre o relatório da Polícia Federal envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ou sobre as mensagens divulgadas no documento.

O relatório foi elaborado a partir da perícia no celular de Vorcaro e teve seu conteúdo tornado público pelo relator do caso, ministro André Mendonça. As mensagens fazem referências ao ministro Alexandre de Moraes, ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Nos bastidores da Corte, veículos da imprensa relataram divergências entre ministros sobre os desdobramentos da investigação. Segundo informações publicadas por O Globo, um integrante do STF ouvido sob reserva afirmou que o ambiente interno era de tensão ao longo do dia.