Tudo começou quando a rede de rádio passou a informação sobre a caminhonete que estava sendo acompanhada. Equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com apoio do helicóptero Águia, localizaram o veículo nas proximidades da Estrada Municipal Norimar Aparecida Brieda Jacob.

A caçada terminou. A Polícia Militar prendeu na manhã desta quarta-feira (2), por volta das 6h30, um homem que havia fugido na noite anterior com uma caminhonete carregada de drogas. A captura aconteceu na zona rural do distrito de Ártemis.

Ao ver a viatura, o condutor tentou nova fuga para a área rural, mas foi cercado e abordado.

Na busca pessoal, os policiais acharam dinheiro em espécie com o traficante de 25 anos. Dentro da caminhonete, o flagrante: 9,452 kg de cocaína, 2,279 kg de crack, 149,534 kg de maconha, somando um total de 161,2 quilos de entorpecentes retirados de circulação.

Mas não era só droga. A caminhonete era um laboratório móvel. Foram apreendidas, 6 balanças de precisão, 1 prensa com 2 moldes - um em formato de golfinho e outro de taça, marca dos traficantes - 1 embaladora a vácuo, 4 rolos de embalagem a vácuo e 3 rolos de plástico filme.