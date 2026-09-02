Uma jovem de 23 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas nesta quarta-feira (2), durante uma ação da Polícia Civil no Jardim Belvedere, em Piracicaba.

O que chamou a atenção dos investigadores foi a forma como, segundo a polícia, a suspeita teria organizado a venda: além das drogas, ela oferecia aos usuários um verdadeiro “kit completo” para o consumo.

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