Uma jovem de 23 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas nesta quarta-feira (2), durante uma ação da Polícia Civil no Jardim Belvedere, em Piracicaba.
O que chamou a atenção dos investigadores foi a forma como, segundo a polícia, a suspeita teria organizado a venda: além das drogas, ela oferecia aos usuários um verdadeiro “kit completo” para o consumo.
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A operação, batizada de “Kit Completo”, foi realizada por policiais da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) de Piracicaba, após informações sobre a possível comercialização de entorpecentes em uma comunidade da região.
Durante as diligências na Rua Ida Bovi Chitolina, os policiais teriam observado uma movimentação considerada compatível com o tráfico. A jovem foi abordada no momento em que, segundo a investigação, estaria realizando a venda de drogas.
Na ação, foram apreendidas 34 porções de maconha, 66 porções de cocaína, um celular e R$ 88,50 em dinheiro.
Mas foi outro detalhe que chamou a atenção dos investigadores.
Segundo a Polícia Civil, a suspeita não vendia apenas as porções de entorpecentes. Ela também oferecia aos usuários um “kit” formado por maconha, seda — papel utilizado para enrolar cigarros — e isqueiro.
O conjunto, ainda conforme a polícia, era vendido por R$ 70, numa estratégia que facilitaria o consumo imediato da droga.
Um homem que estava no local também foi levado para a delegacia. Aos policiais, ele teria informado que estava no local para comprar entorpecentes da jovem. Após prestar depoimento, ele foi liberado.
Diante dos elementos encontrados durante a ocorrência, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.
A ocorrência foi apresentada na UPJA de Piracicaba, onde o flagrante foi ratificado pelo delegado Dr. André de França Oliveira.
A Polícia Civil reforçou que segue realizando ações de combate ao tráfico e destacou a importância das denúncias da população para auxiliar na identificação de pontos de venda de drogas.