Um telefone atribuído a Alexandre de Moraes nos registros extraídos do celular de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, também foi relacionado ao nome do ministro em diferentes serviços digitais. A associação foi identificada pela BBC News Brasil por meio de uma plataforma de inteligência de fontes abertas e posteriormente apareceu em outros sistemas de identificação de chamadas e busca reversa.

O relatório da Polícia Federal, que veio a público após decisão do ministro André Mendonça, não confirma de maneira expressa que o telefone pertencia a Moraes. O aparelho de Vorcaro, porém, armazenava quatro registros relacionados ao mesmo número, incluindo referências a Alexandre de Moraes, ao STF e ao TSE. A PF classificou as interações encontradas como possíveis contatos entre o banqueiro e o ministro. Os dados do aparelho indicam ainda que os números teriam sido compartilhados pelo ex-ministro Fábio Faria em uma conversa de WhatsApp realizada em dezembro de 2023.

A apuração digital também encontrou o telefone associado a um perfil do TikTok identificado como Xandao. A conta, criada em 2024, tem poucos seguidores e acompanha apenas um perfil. Entre os seguidores estão Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro, e uma das filhas do casal. A mesma investigação relacionou o número utilizado pelo perfil de Viviane ao telefone que consta no relatório policial como vinculado a ela. O número atribuído a Moraes também apareceu associado ao nome do ministro em serviços como SimplerMe, Calling App e Truecaller.