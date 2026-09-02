O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, afirmou nesta quarta-feira (2) que a Corte deverá adotar as medidas consideradas necessárias após a divulgação de mensagens entre Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, e um número salvo em seu celular como sendo de Alexandre de Moraes.

As conversas foram extraídas do celular de Vorcaro e divulgadas na terça-feira (1º). O conteúdo envolve pedidos relacionados ao Banco Master, pagamentos ao escritório da esposa de Moraes e encontros entre o banqueiro e o ministro.

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