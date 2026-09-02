A legislação brasileira passou a estabelecer uma punição maior para quem desvia energia elétrica por meio de ligações clandestinas, conhecidas como “gatos”. A Lei nº 15.397/2026 elevou a pena prevista para o furto de energia e mudou também as regras relacionadas à fiança em casos de prisão em flagrante.

Com a alteração, a pena para o furto simples de energia elétrica passou de um a quatro anos de prisão para um a seis anos, além de multa.

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