A Polícia Federal identificou pelo menos oito encontros entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes durante o período analisado na investigação sobre o Banco Master. Os episódios foram reconstruídos a partir de mensagens encontradas pelos investigadores e aparecem em relatório cujo sigilo foi retirado na terça-feira (1º).
1. Londres — 24 a 26 de abril de 2024: o primeiro encontro identificado pela PF ocorreu durante um fórum jurídico realizado na capital britânica. O evento, chamado de I Fórum Jurídico, foi organizado por Vorcaro e reuniu autoridades e integrantes do meio jurídico. Segundo o relatório, foi nessa ocasião que apareceu o primeiro registro da aproximação entre o banqueiro e o ministro.
2. Novembro de 2024: o segundo episódio ocorreu em 5 de novembro. Uma mensagem enviada por Vorcaro à filha, Stella Vorcaro, foi utilizada pela PF para indicar que o banqueiro estava naquele momento na companhia de Moraes. O relatório não apresenta, no trecho divulgado, detalhes sobre o local ou a duração desse encontro.
3. Brasília — 26 de fevereiro de 2025: o terceiro encontro foi identificado por meio de uma comunicação do motorista de Vorcaro. Na ocasião, o funcionário informou ao banqueiro que Alexandre de Moraes havia chegado. A mensagem foi considerada pelos investigadores como um dos elementos que permitiram registrar a presença do ministro junto ao banqueiro.
VEJA MAIS:
- VÍDEO:Fachin diz que STF tomará medidas sobre Alexandre de Moraes
- Mensagens indicam viagem de filho de Gonet com Vorcaro
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Reuniões se repetiram ao longo de 2025
4. 19 e 20 de março de 2025: o quarto episódio começou na noite de 19 de março e avançou pela madrugada do dia seguinte. Vorcaro informou à então namorada, Martha Graeff, que estava com Moraes. Durante a madrugada, ela perguntou se havia outras pessoas no local, e o banqueiro informou que Hugo Motta e Ciro Nogueira haviam chegado para conversar com o ministro. A PF estimou que o encontro tenha ocorrido entre 20h23 de 19 de março e pelo menos 0h32 de 20 de março.
5. 19 de abril de 2025: o quinto encontro foi registrado durante o feriado de Páscoa. Segundo as mensagens analisadas pela PF, Vorcaro informou a Martha que iria encontrar Moraes em um local próximo de sua casa. A interlocutora perguntou se o ministro estaria em Campos do Jordão ou se teria ido até o banqueiro. Vorcaro respondeu que Moraes estaria passando o feriado na região.
6. 29 de abril de 2025: o sexto encontro identificado pelos investigadores ocorreu dez dias depois. O relatório registra a data entre as demais ocasiões em que Vorcaro e Moraes estiveram juntos, mas o material divulgado não apresenta informações adicionais sobre o local, a duração ou o assunto tratado na reunião.
7. 21 de maio de 2025: o sétimo encontro ocorreu pouco mais de três semanas depois. Assim como no episódio de abril, a PF incluiu a data na relação de encontros reconstruída durante a investigação. O relatório também aponta a participação de Ciro Nogueira nessa ocasião.
8. 8 de agosto de 2025: o oitavo e último encontro identificado no levantamento ocorreu em agosto. Ciro Nogueira também teria participado da reunião, segundo as informações reunidas pela Polícia Federal. O episódio encerra a sequência de encontros entre Vorcaro e Moraes identificada no relatório no período analisado.
Além dos oito encontros, a PF identificou pelo menos 28 mensagens enviadas por Vorcaro a um número de telefone atribuído a Alexandre de Moraes antes da prisão do banqueiro. Os registros fazem parte do material apreendido durante a investigação e foram utilizados pelos investigadores para analisar a relação e os contatos mantidos entre os dois.