A Polícia Federal identificou pelo menos oito encontros entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes durante o período analisado na investigação sobre o Banco Master. Os episódios foram reconstruídos a partir de mensagens encontradas pelos investigadores e aparecem em relatório cujo sigilo foi retirado na terça-feira (1º).

1. Londres — 24 a 26 de abril de 2024: o primeiro encontro identificado pela PF ocorreu durante um fórum jurídico realizado na capital britânica. O evento, chamado de I Fórum Jurídico, foi organizado por Vorcaro e reuniu autoridades e integrantes do meio jurídico. Segundo o relatório, foi nessa ocasião que apareceu o primeiro registro da aproximação entre o banqueiro e o ministro.

2. Novembro de 2024: o segundo episódio ocorreu em 5 de novembro. Uma mensagem enviada por Vorcaro à filha, Stella Vorcaro, foi utilizada pela PF para indicar que o banqueiro estava naquele momento na companhia de Moraes. O relatório não apresenta, no trecho divulgado, detalhes sobre o local ou a duração desse encontro.