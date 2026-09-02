Mensagens apreendidas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro indicam que um dos filhos do procurador-geral da República, Paulo Gonet, acompanhou o banqueiro em uma viagem a Londres, na Inglaterra, em março de 2025. O conteúdo integra um relatório sigiloso elaborado a partir da análise das conversas encontradas no aparelho de Vorcaro.

De acordo com o material analisado pelos investigadores, a possibilidade de o filho de Gonet participar da viagem foi discutida previamente com Vorcaro. Um interlocutor identificado como Ciro Soares teria consultado o banqueiro sobre a participação do jovem no grupo, e a resposta registrada na conversa indicaria concordância com a presença dele.

O conteúdo, porém, não permite identificar qual dos dois filhos de Paulo Gonet participou da viagem. O procurador-geral da República é pai de Gustavo Teixeira Gonet Branco e Pedro Henrique de Moura Gonet Branco. As informações sobre o episódio foram divulgadas pela Coluna Andreza Matais, do Metrópoles.