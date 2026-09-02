Mensagens apreendidas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro indicam que um dos filhos do procurador-geral da República, Paulo Gonet, acompanhou o banqueiro em uma viagem a Londres, na Inglaterra, em março de 2025. O conteúdo integra um relatório sigiloso elaborado a partir da análise das conversas encontradas no aparelho de Vorcaro.
De acordo com o material analisado pelos investigadores, a possibilidade de o filho de Gonet participar da viagem foi discutida previamente com Vorcaro. Um interlocutor identificado como Ciro Soares teria consultado o banqueiro sobre a participação do jovem no grupo, e a resposta registrada na conversa indicaria concordância com a presença dele.
O conteúdo, porém, não permite identificar qual dos dois filhos de Paulo Gonet participou da viagem. O procurador-geral da República é pai de Gustavo Teixeira Gonet Branco e Pedro Henrique de Moura Gonet Branco. As informações sobre o episódio foram divulgadas pela Coluna Andreza Matais, do Metrópoles.
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Outras mensagens entram na apuração
A viagem aparece em meio a um conjunto mais amplo de conversas extraídas do celular de Daniel Vorcaro e analisadas pela Polícia Federal. Outro trecho das mensagens passou a ser examinado por envolver uma autoridade do Supremo Tribunal Federal, ampliando o interesse das investigações sobre os contatos mantidos pelo banqueiro.
Nesse segundo caso, o ministro André Mendonça solicitou informações complementares à Procuradoria-Geral da República a respeito de uma mensagem atribuída a Vorcaro. Conforme a apuração da Polícia Federal mencionada no material, a conversa teria como destinatário o ministro Alexandre de Moraes.
Os dois episódios aparecem relacionados ao conteúdo apreendido no aparelho de Vorcaro, mas tratam de situações distintas. No caso da viagem a Londres, as mensagens apontam para a participação de um dos filhos de Gonet no deslocamento; já a outra frente envolve uma comunicação atribuída ao banqueiro e que passou a ser analisada no contexto das relações com integrantes do Judiciário.