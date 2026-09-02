Mulheres que estão passando pela perimenopausa ou menopausa podem se inscrever gratuitamente em uma mentoria online voltada à qualidade de vida durante essa fase. As inscrições para a quarta turma ficam abertas até 10 de setembro de 2026. As inscrições podem ser feitas pelo formulário divulgado pela organização. Mais informações estão disponíveis no perfil da Comunidade 50 Tons de Glamour no Instagram.
A programação terá 11 encontros semanais, conduzidos por profissionais de diferentes áreas da saúde. A proposta é oferecer informação e orientação para ajudar as participantes a compreender melhor as mudanças físicas, emocionais e psicológicas relacionadas à menopausa.
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O que a mentoria oferece
A programação reúne profissionais de ginecologia, endocrinologia, sexologia, fisioterapia pélvica, nutrição, psicologia e yoga. Entre os temas abordados estão equilíbrio hormonal, saúde física e emocional, bem-estar, sexualidade e qualidade de vida.
A ideia é oferecer às participantes informações que possam ajudá-las a lidar de maneira mais consciente com as transformações dessa fase, além de incentivar autonomia e cuidados com a saúde.
A iniciativa é promovida pela Comunidade 50 Tons de Glamour, idealizada por Jaque Borges e Luciane Borges. Segundo as organizadoras, cerca de 50 mulheres participaram das três primeiras turmas da mentoria. A proposta da nova edição é ampliar o acesso a informações sobre a menopausa e oferecer acompanhamento com diferentes profissionais.
Para as idealizadoras, compreender melhor o período pode ajudar as mulheres a tomar decisões mais conscientes sobre a própria saúde e a enfrentar a fase com mais segurança.