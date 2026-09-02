Mulheres que estão passando pela perimenopausa ou menopausa podem se inscrever gratuitamente em uma mentoria online voltada à qualidade de vida durante essa fase. As inscrições para a quarta turma ficam abertas até 10 de setembro de 2026. As inscrições podem ser feitas pelo formulário divulgado pela organização. Mais informações estão disponíveis no perfil da Comunidade 50 Tons de Glamour no Instagram.

A programação terá 11 encontros semanais, conduzidos por profissionais de diferentes áreas da saúde. A proposta é oferecer informação e orientação para ajudar as participantes a compreender melhor as mudanças físicas, emocionais e psicológicas relacionadas à menopausa.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O que a mentoria oferece