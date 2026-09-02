O vereador afastado Cássio Luiz Barbosa (PL), conhecido como Cássio Fala Pira, chegou ao prédio do Fórum na tarde desta quarta-feira (2) para participar de uma audiência relacionada ao processo criminal em que é réu.

Segundo as primeiras informações, Cássio chegou ao local para audiência, marcada para as 14h. Ele está preso desde dezembro de 2025.

O vereador afastado é acusado de crimes sexuais contra mais de 10 mulheres. O processo tramita sob segredo de Justiça. As acusações estão sendo analisadas judicialmente.