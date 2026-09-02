O vereador afastado Cássio Luiz Barbosa (PL), conhecido como Cássio Fala Pira, chegou ao prédio do Fórum na tarde desta quarta-feira (2) para participar de uma audiência relacionada ao processo criminal em que é réu.
Segundo as primeiras informações, Cássio chegou ao local para audiência, marcada para as 14h. Ele está preso desde dezembro de 2025.
O vereador afastado é acusado de crimes sexuais contra mais de 10 mulheres. O processo tramita sob segredo de Justiça. As acusações estão sendo analisadas judicialmente.
O caso teve forte repercussão em Piracicaba.
BRIGA PELO SALÁRIO DE R$ 18,5 MIL
A defesa de Cássio tenta restabelecer o pagamento do subsídio mensal de aproximadamente R$ 18,5 mil. Em julho de 2026, foram apresentados recursos ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) após o Tribunal de Justiça de São Paulo suspender a remuneração.
A decisão considerou que o pagamento está relacionado ao efetivo exercício do mandato.
A cadeira de Cássio na Câmara Municipal de Piracicaba é ocupada pelo suplente Fabrício Polezi (PL).
O processo está sob segredo de Justiça,