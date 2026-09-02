02 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO

Vereador afastado Cássio Fala Pira chega no Fórum de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Jhennyfer Oliveira
O vereador afastado chegou ao fórum na manhã desta quarta-feira.
O vereador afastado chegou ao fórum na manhã desta quarta-feira.

  O vereador afastado Cássio Luiz Barbosa (PL), conhecido como Cássio Fala Pira, chegou ao prédio do Fórum na tarde desta quarta-feira (2) para participar de uma audiência relacionada ao processo criminal em que é réu.

Segundo as primeiras informações, Cássio chegou  ao local para audiência, marcada para as 14h. Ele está preso desde dezembro de 2025.

O vereador afastado é acusado de crimes sexuais contra mais de 10 mulheres. O processo tramita sob segredo de Justiça. As acusações estão sendo analisadas judicialmente.

O caso teve forte repercussão em Piracicaba.

BRIGA PELO SALÁRIO DE R$ 18,5 MIL

A defesa de Cássio tenta restabelecer o pagamento do subsídio mensal de aproximadamente R$ 18,5 mil. Em julho de 2026, foram apresentados recursos ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) após o Tribunal de Justiça de São Paulo suspender a remuneração.

A decisão considerou que o pagamento está relacionado ao efetivo exercício do mandato.

A cadeira de Cássio na Câmara Municipal de Piracicaba é ocupada pelo suplente Fabrício Polezi (PL).

O processo está sob segredo de Justiça, 

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários