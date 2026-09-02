O feminicídio que chocou Capivari, na região de Piracicaba, no mês passado foi elucidado com o uso de inteligência artificial, monitoramento por mais de 200 câmeras e radares inteligentes.
Um empresário de 56 anos foi preso preventivamente nesta terça-feira (2,) suspeito de matar Samantha, de 36 anos.
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O caso era investigado pela delegada Maria Luísa Dalla Bernardino, titular da Delegacia do Município e da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A vítima já era acompanhada pela DDM, uma vez que seu ex-marido havia sido preso anteriormente por violência doméstica.
Segundo o secretário de Segurança, Mauro Júnior, a virada nas investigações ocorreu quando o Núcleo de Inteligência da SSP local identificou que o autor estaria em um carro branco.
"Fizemos um levantamento das câmeras da Muralha existentes na cidade e também em residências. Foi apurado que ele a pegou na região do bairro Moretto e levou para a região onde o cadáver foi desovado. Esse local fica a cerca de 600 metros do sítio de propriedade dele, então o colocamos na cena do crime", afirmou.
A partir daí, o sistema passou a vasculhar as imagens. Com a ajuda da IA, foram levantados todos os veículos do mesmo modelo e da mesma cor que transitaram por aquela região, no final da noite de domingo, data do sumiço. Através de uma imagem, que a vítima passou na frente de uma creche, a busca começou e o acompanhamento eletrônico desenhou o trajeto completo.
Após minucioso acompanhamento do carro, foi constatado que a vítima embarcou e o motorista foi até o sítio. O trajeto foi desejado e durou em torno de 13 minutos até a propriedade rural.
De acordo com a polícia, uma imagem mostrou que 24 minutos após o empresário passar por uma câmera, saiu do local onde o corpo de Samantha foi localizado.
A Polícia Civil também recebeu uma denúncia de que autor e vítima teriam mantido um relacionamento, e que o crime teria sido motivado por ciúmes.
Nào escapou
A operação desta terça-feira cumpriu quatro mandados judiciais em endereços ligados ao empresário. Ele foi preso em seu comércio. No local, foi apreendida uma pistola calibre 9mm.
A propriedade rural do suspeito também foi alvo de perícia. No local, foram localizadas marcas de disparos e recolhidas cápsulas deflagradas. No momento da prisão, segundo a polícia, o homem disse que não sabia do que se tratava.
Ele permanece à disposição da Justiça. Por se tratar de prisão preventiva, deverá permanecer recolhido até o julgamento.