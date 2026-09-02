"Fizemos um levantamento das câmeras da Muralha existentes na cidade e também em residências. Foi apurado que ele a pegou na região do bairro Moretto e levou para a região onde o cadáver foi desovado. Esse local fica a cerca de 600 metros do sítio de propriedade dele, então o colocamos na cena do crime", afirmou.

A partir daí, o sistema passou a vasculhar as imagens. Com a ajuda da IA, foram levantados todos os veículos do mesmo modelo e da mesma cor que transitaram por aquela região, no final da noite de domingo, data do sumiço. Através de uma imagem, que a vítima passou na frente de uma creche, a busca começou e o acompanhamento eletrônico desenhou o trajeto completo.