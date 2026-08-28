Em um cenário em que o agronegócio brasileiro precisa produzir mais, lidar com eventos climáticos extremos e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos sobre os recursos naturais, o Jornal de Piracicaba ouviu pesquisadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba, sobre estudos que podem ajudar a enfrentar esses desafios.

Os trabalhos desenvolvidos na instituição abrangem diferentes áreas, mas têm em comum a busca por transformar conhecimento científico em soluções aplicáveis. Entre os exemplos estão pesquisas sobre o uso de plantas de cobertura para melhorar a saúde do solo e aumentar a produtividade, modelos capazes de antecipar os impactos do clima sobre as safras e estudos que mostram como técnicas de manejo florestal podem acelerar a recuperação do carbono na Amazônia.

Além das pesquisas, a Esalq também busca aproximar a produção científica do setor produtivo. Para o professor José Belasque Junior, que atua na área de inovação e empreendedorismo da instituição, esse processo exige uma mudança na forma como a universidade se relaciona com o mercado. “Fazer inovação é conversar e atuar junto com o mercado”, afirma.