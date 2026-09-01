A morte de Rogério Valença, aos 55 anos, colocou novamente a história da Calcinha Preta diante de uma perda entre seus vocalistas. O cantor morreu na segunda-feira (31), em Aracaju, e a notícia foi confirmada pelo grupo Raio da Silibrina, do qual fazia parte. Valença integrou a Calcinha Preta entre 1998 e 2000 e participou das gravações dos volumes 5 e 6 da banda.

Natural de Garanhuns (PE), Rogério ganhou espaço entre os primeiros nomes que ajudaram a consolidar a identidade musical da Calcinha Preta. Durante sua passagem, esteve ligado a músicas como Eterno Amor, Louca por Você e Me Leva. O cantor também teve passagem pela banda Caviar com Rapadura e, nos últimos anos, seguia trabalhando com música no Raio da Silibrina.

Com a morte de Rogério, três artistas que ocuparam os vocais da Calcinha Preta morreram desde 2021. O primeiro caso da sequência foi o de Sidney Xuxu, em novembro daquele ano. Depois veio Paulinha Abelha, uma das vozes mais conhecidas da banda, que morreu em fevereiro de 2022.