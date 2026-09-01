A morte de Rogério Valença, aos 55 anos, colocou novamente a história da Calcinha Preta diante de uma perda entre seus vocalistas. O cantor morreu na segunda-feira (31), em Aracaju, e a notícia foi confirmada pelo grupo Raio da Silibrina, do qual fazia parte. Valença integrou a Calcinha Preta entre 1998 e 2000 e participou das gravações dos volumes 5 e 6 da banda.
Natural de Garanhuns (PE), Rogério ganhou espaço entre os primeiros nomes que ajudaram a consolidar a identidade musical da Calcinha Preta. Durante sua passagem, esteve ligado a músicas como Eterno Amor, Louca por Você e Me Leva. O cantor também teve passagem pela banda Caviar com Rapadura e, nos últimos anos, seguia trabalhando com música no Raio da Silibrina.
Com a morte de Rogério, três artistas que ocuparam os vocais da Calcinha Preta morreram desde 2021. O primeiro caso da sequência foi o de Sidney Xuxu, em novembro daquele ano. Depois veio Paulinha Abelha, uma das vozes mais conhecidas da banda, que morreu em fevereiro de 2022.
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Paulinha Abelha e Sidney Xuxu
Paulinha Abelha morreu aos 43 anos, em 23 de fevereiro de 2022, após 12 dias de internação em Aracaju. A cantora havia sido hospitalizada inicialmente por problemas renais e teve uma rápida piora clínica, chegando a permanecer em coma na UTI. A equipe médica informou posteriormente que a morte ocorreu em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico.
A artista teve uma das trajetórias mais longas entre os três nomes. Ela entrou na Calcinha Preta em 1998 e participou de diferentes fases do grupo, tendo gravado mais de 20 álbuns. Sua voz esteve presente em músicas que ajudaram a transformar a banda em uma das referências do forró eletrônico brasileiro.
Antes de Paulinha, a banda havia perdido seu primeiro vocalista. José Aparecido da Silva, conhecido como Sidney Xuxu, integrou a formação original da Calcinha Preta, criada em 1995, e permaneceu no grupo entre 1995 e 1998, ao lado de Luciana Linhares. Ele ficou associado à música Onde o Sonho Mora e foi encontrado morto dentro de casa, em Nossa Senhora do Socorro, em novembro de 2021. O caso passou a ser investigado como homicídio e teve desdobramentos judiciais nos anos seguintes.