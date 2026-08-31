31 de agosto de 2026
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Homem morto pelo irmão é identificado e sepultado em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Ademir Correia tinha 41 anos.
Ademir Correia tinha 41 anos.

 Foi identificado como Ademir Correia da Silva de 41 anos, o homem que foi brutalmente assassinado a facadas pelo próprio irmão na madrugada sangrenta deste domingo (31), por volta das 4h, na Vila Sônia, em Piracicaba.

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Ademir era morador do bairro, vivia com a mãe e o irmão - que agora é acusado de ser o assassino.

A briga que acabou em morte começou dentro de casa, quando o irmão de 50 anos chegou alteradão, arrumando confusão. Os dois se armaram com facas e foram se pegar na rua. O irmão mais velho deu cerca de 6 facada em Ademir, que caiu morto no asfalto. A PM chegou e só encontrou o corpo.

Agora, a família chora a perda de Ademir. Ele deixa um filho, familiares e amigos. O sepultamento aconteceu na tarde desta segunda-feira (31), no Cemitério Vila Rezende.

O irmão matador está sendo procurado pela polícia.

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