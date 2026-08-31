Uma investigação publicada nesta segunda-feira (31) aponta que empresas de apostas inicialmente impedidas de atuar no mercado regulado brasileiro após alertas da Polícia Federal acabaram autorizadas pelo governo federal. A apuração integra a série Bet Files, do jornalista David Ágape, publicada pelo site A Investigação, e analisa documentos divulgados pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda.

Entre as empresas que passaram pelo processo estão Vaidebet, Sportvip, Esportes da Sorte, Hiper Bet e a operadora da 1xBet. Em dezembro de 2024, informações obtidas pela Fazenda junto à PF foram utilizadas em análises de idoneidade que resultaram em negativas ou no bloqueio dos pedidos. Nos meses seguintes, entretanto, os casos foram revistos e as empresas passaram a ter autorização para atuar no mercado regulado, em alguns casos após decisões judiciais.

A reportagem identifica uma mudança nos critérios utilizados pela SPA. Inicialmente, a secretaria considerava que indícios de possíveis irregularidades poderiam justificar a negativa de uma licença, mesmo sem condenação criminal. Em recursos posteriores, porém, documentos passaram a exigir elementos considerados mais concretos, como decisões judiciais ou comprovação efetiva das práticas investigadas. Em um dos processos, o secretário de Prêmios e Apostas, Regis Dudena, reconheceu que a negativa original havia considerado corretamente as informações da PF, mas posteriormente reverteu o entendimento.