O presidente Luiz Inácio Lula da Silva provocou reação política após fazer comentários sobre a profissão de gari durante o ato nacional Mulheres com Lula, realizado no sábado (29), em Belo Horizonte. Ao abordar trabalhadores responsáveis pela coleta de lixo e pela limpeza urbana, o presidente estabeleceu uma comparação entre essa atividade e profissões como engenharia e medicina, relacionando a primeira a pessoas que não tiveram oportunidade de estudar.

Durante a fala, Lula também afirmou que os próprios trabalhadores da limpeza urbana nem sempre teriam dimensão da relevância do serviço que prestam. Como argumento, destacou que a ausência da coleta por vários dias faria com que a população percebesse de forma mais evidente a função desempenhada diariamente por esses profissionais. A declaração ocorreu em um evento de caráter político e ganhou repercussão após a divulgação do conteúdo nas redes sociais.

O comentário abriu espaço para críticas sobre a forma como trabalhadores de serviços essenciais são tratados no discurso público. A coleta de resíduos e a limpeza das ruas fazem parte da rotina das cidades e dependem diretamente da atuação de garis e demais profissionais do setor. A discussão levantada pela declaração passou, portanto, da comparação entre profissões para questões relacionadas à dignidade, reconhecimento profissional e valorização do trabalho.