O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que uma instituição financeira devolva valores cobrados de um consumidor após considerar inválidos contratos bancários. O julgamento ocorreu na Terceira Turma, no Recurso Especial 2.016.029, e envolveu um cliente analfabeto que contestou operações realizadas em sua conta. A decisão também permitiu que o banco desconte, no cálculo da restituição, o valor que comprovadamente foi entregue ao consumidor.

O caso chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia considerado regulares as operações. A corte estadual havia levado em conta o uso de cartão com chip e senha pessoal, elementos apresentados pela instituição financeira como indicativos de que o próprio cliente teria realizado as transações. Entre as operações contestadas estavam empréstimos, cartão de crédito e débito, cheque especial e outros serviços bancários.

Ao reexaminar o processo, os ministros avaliaram que a utilização desses mecanismos demonstra o acesso à conta, mas não necessariamente comprova que o consumidor recebeu informações suficientes sobre uma nova obrigação financeira. Como o cliente não sabia ler nem escrever, a instituição deveria demonstrar que adotou os procedimentos exigidos para assegurar sua compreensão e obter uma manifestação de vontade adequada. A ausência dessa comprovação levou à anulação dos contratos e à determinação de restituição dos valores cobrados.