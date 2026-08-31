A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ampliou seu patrimônio e alcançou uma posição de destaque entre as maiores fortunas femininas do Brasil. Segundo o ranking de bilionários divulgado pela Forbes na sexta-feira (28), a empresária acumula cerca de R$ 4,9 bilhões e aparece em 15º lugar entre as mulheres mais ricas do país.

O resultado representa uma evolução expressiva em relação ao levantamento anterior. Em 2025, Leila figurava na 42ª posição entre as mulheres, com patrimônio estimado em R$ 4,4 bilhões. A diferença chega a aproximadamente 11,4% em um ano, enquanto sua colocação na classificação geral passou a ser a 81ª entre os brasileiros listados pela publicação.

A riqueza da empresária está relacionada principalmente aos negócios mantidos com o marido, José Roberto Lamacchia. O casal está à frente da Crefisa, empresa do setor de crédito, e também possui investimentos na área educacional por meio da Faculdade das Américas (FAM). As empresas foram patrocinadoras do Palmeiras por cerca de uma década, até o encerramento do acordo no fim de 2024.