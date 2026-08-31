31 de agosto de 2026
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TEATRO

Peça 'Dois Papas' leva encontro histórico ao palco de Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
"Dois Papas" mistura tensão, humor e diálogo ao retratar o encontro entre Bento XVI e o futuro Papa Francisco.

Piracicaba recebe nesta semana o espetáculo “Dois Papas”, que leva aos palcos o encontro entre o conservador Papa Bento XVI e o argentino Jorge Bergoglio, que anos depois se tornaria o Papa Francisco. A montagem será apresentada nos dias 2 e 3 de setembro, às 20h, no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central, como parte da programação do 3º Festival de Teatro Seguros Unimed.

Na história, Bergoglio viaja a Roma decidido a pedir sua aposentadoria, mas é surpreendido por um convite para conversar pessoalmente com Bento XVI. O então papa também vive um momento delicado e considera renunciar ao cargo diante das pressões enfrentadas pela Igreja. O encontro coloca frente a frente duas personalidades com visões diferentes e dá espaço para conflitos, humor, respeito e transformação.

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Um encontro entre visões diferentes

Com direção de Munir Kanaan, a peça é estrelada por Celso Frateschi, como Bergoglio, e Zécarlos Machado, como Bento XVI. Os atores voltam a dividir o palco décadas depois de participarem juntos de “Santa Joana”, de Bernard Shaw, nos anos 1980. O elenco também conta com Carol Godoy e Eliana Guttman, além da participação em vídeo de Rafa Steinhauser.

O texto é de Anthony McCarten, autor da obra que também deu origem ao filme “Dois Papas”, dirigido por Fernando Meirelles para a Netflix. A produção cinematográfica recebeu indicações a três Oscars, quatro Globos de Ouro e cinco BAFTAs. No palco, a montagem brasileira explora o lado humano dos dois personagens e utiliza cenário, projeções, videomapping e trilha sonora para construir diferentes momentos da narrativa.

O 3º Festival de Teatro Seguros Unimed acontece de 28 de agosto a 5 de outubro e reúne espetáculos em cidades de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A programação busca levar diferentes montagens teatrais ao público de 24 cidades, incluindo Piracicaba. E você, vai conferir esse encontro histórico no palco?

SERVIÇO

Espetáculo: “Dois Papas”

Datas: 2 e 3 de setembro

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Erotides de Campos – Engenho Central

Classificação: 14 anos

Duração: 100 minutos

Ingressos: R$ 75 a R$ 150 (disponíveis pelo site Mega Bilheteria)

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