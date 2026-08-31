Piracicaba recebe nesta semana o espetáculo “Dois Papas”, que leva aos palcos o encontro entre o conservador Papa Bento XVI e o argentino Jorge Bergoglio, que anos depois se tornaria o Papa Francisco. A montagem será apresentada nos dias 2 e 3 de setembro, às 20h, no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central, como parte da programação do 3º Festival de Teatro Seguros Unimed.

Na história, Bergoglio viaja a Roma decidido a pedir sua aposentadoria, mas é surpreendido por um convite para conversar pessoalmente com Bento XVI. O então papa também vive um momento delicado e considera renunciar ao cargo diante das pressões enfrentadas pela Igreja. O encontro coloca frente a frente duas personalidades com visões diferentes e dá espaço para conflitos, humor, respeito e transformação.

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Um encontro entre visões diferentes