A nova regra fiscal sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode reduzir em bilhões de reais os recursos destinados à saúde e à educação em 2027. A Lei Complementar nº 235/2026, sancionada na sexta-feira (28), modificou critérios usados para calcular determinadas vinculações orçamentárias e antecipou parte de despesas que estavam previstas para o próximo ano.

As estimativas sobre o tamanho do impacto variam conforme a metodologia utilizada. A Instituição Fiscal Independente (IFI), ligada ao Senado Federal, calcula que somente o piso federal da saúde poderá sofrer uma redução de aproximadamente R$ 4,7 bilhões em 2027. A instituição também aponta que R$ 3 bilhões em despesas temporárias relacionadas à saúde e à educação, inicialmente previstas para o próximo ano, foram antecipadas para 2026.

Uma análise do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento (IFFD), citada pelo jornal Estadão, apresenta uma estimativa mais ampla. O estudo calcula que as mudanças podem reduzir entre R$ 8,6 bilhões e R$ 14,3 bilhões os recursos destinados às duas áreas em 2027. Quando os diferentes efeitos fiscais da legislação são considerados em conjunto, o impacto potencial chega a R$ 16,6 bilhões. Os números, portanto, representam diferentes cálculos sobre os efeitos da nova regra e não significam que esse valor será retirado diretamente dos cofres da saúde ou da educação.