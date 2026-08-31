A Justiça Eleitoral declarou o prefeito de Charqueada (Região Metropolitana de Piracicaba), Rodrigo de Arruda, e o vereador Robson Obrownick inelegíveis por oito anos. A decisão foi assinada nesta segunda-feira (31) pela juíza Miriana Maria Melhado Lima Maciel, da 244ª Zona Eleitoral de Piracicaba.

Segundo a sentença, os dois foram responsabilizados por abuso de poder econômico e político durante as eleições municipais de 2024. A Justiça entendeu que houve oferta de vantagens financeiras a uma candidata com o objetivo de fazê-la desistir da candidatura.

Saiba mais: