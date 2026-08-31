O Ministério Público de São Paulo defendeu a realização de uma perícia médico-veterinária para apurar uma denúncia de supostos maus-tratos contra uma rã utilizada em uma dinâmica do Domingo Legal. A manifestação ocorre dentro de uma ação civil pública movida por entidades de proteção animal contra o SBT e Celso Portiolli. A avaliação poderá ajudar a Justiça a definir se houve tratamento inadequado ao animal durante a atração.

As entidades responsáveis pela ação afirmam que a rã teria sido submetida a condições capazes de provocar estresse, citando o manuseio do animal, o excesso de ruído e a iluminação utilizada no estúdio. A defesa de Celso Portiolli e do SBT contesta as acusações e sustenta que o processo já reúne elementos suficientes para ser julgado, sem necessidade de novas provas.

A perícia ganhou espaço no processo principalmente porque existem pareceres veterinários com conclusões diferentes sobre o episódio. Para o promotor Gustavo Albano Dias da Silva, uma avaliação técnica feita por profissional indicado pela Justiça poderá contribuir para esclarecer a divergência. As imagens exibidas pelo programa também devem ser consideradas na análise do que ocorreu durante a dinâmica.