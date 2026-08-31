O ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), suspendeu as candidaturas de Renan Santos e Aroldo Medina, respectivamente candidatos à Presidência e à vice pelo Missão. A decisão, tomada no domingo (30) e publicada nesta segunda-feira (31), impede a chapa de realizar propaganda eleitoral na internet por meio de perfis não informados corretamente à Justiça Eleitoral, além de suspender novos repasses do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

A determinação também impede a utilização de valores do FEFC que já tenham sido repassados à campanha e retira Renan da participação em debates em rádio, televisão, podcasts e outros meios de comunicação. A medida ocorre em meio à análise do registro da candidatura e está relacionada à forma como a chapa comunicou à Justiça Eleitoral os endereços de seus canais digitais.

De acordo com a decisão, Renan e Aroldo apresentaram posteriormente ao registro eleitoral uma relação com 18 perfis em redes sociais. Para Toffoli, as informações deveriam ter sido apresentadas no momento do pedido de registro quando se tratava de contas já existentes. No caso de novos perfis, a legislação prevê comunicação à Justiça Eleitoral em até 24 horas após a criação.