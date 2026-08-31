O crime aconteceu por volta das 3h50. Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, encontrou a vítima caída no chão, inconsciente e com intenso sangramento.

Uma madrugada de violência terminou em tragédia na região da Vila Sônia, em Piracicaba. Um homem de 41 anos foi morto a facadas durante uma suposta briga entre irmãos, na madrugada desta segunda-feira (31), na Travessa Santo Trevisan.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas, apesar dos esforços, o homem não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local.

Suspeito fugiu

De acordo com informações repassadas à polícia por testemunhas, o principal suspeito do ataque seria o próprio irmão da vítima. Ele teria deixado o local logo após as agressões e não foi encontrado.

A PM realizou buscas pela região, mas, até o momento, ninguém havia sido preso.