Uma madrugada de violência terminou em tragédia na região da Vila Sônia, em Piracicaba. Um homem de 41 anos foi morto a facadas durante uma suposta briga entre irmãos, na madrugada desta segunda-feira (31), na Travessa Santo Trevisan.
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O crime aconteceu por volta das 3h50. Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, encontrou a vítima caída no chão, inconsciente e com intenso sangramento.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas, apesar dos esforços, o homem não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local.
Suspeito fugiu
De acordo com informações repassadas à polícia por testemunhas, o principal suspeito do ataque seria o próprio irmão da vítima. Ele teria deixado o local logo após as agressões e não foi encontrado.
A PM realizou buscas pela região, mas, até o momento, ninguém havia sido preso.
A área foi preservada para o trabalho da perícia, que realizou os levantamentos necessários para auxiliar na investigação.
Polícia Civil investiga
O caso foi registrado e deverá ser investigado pela Polícia Civil de Piracicaba. A motivação da briga e a sequência exata dos acontecimentos ainda não foram esclarecidas.
Os investigadores deverão ouvir testemunhas e analisar os elementos encontrados no local para tentar reconstruir o que aconteceu antes do ataque que terminou com a morte do homem.
Até o momento, não há informações sobre uma eventual prisão do suspeito.