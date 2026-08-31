O Brasil soma quatro casos confirmados de febre do Nilo Ocidental em 2026, sendo dois no Estado de São Paulo e dois em Santa Catarina. Um dos casos resultou em morte. Os registros foram confirmados pelas autoridades de saúde dos dois estados na segunda-feira (24).

Em São Paulo, os primeiros casos humanos da doença no estado foram identificados em Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Uma mulher de 34 anos, moradora de Ribeirão Preto, teve a infecção confirmada e já se recuperou.

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