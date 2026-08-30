Internado na Santa Casa de Piracicaba, o técnico Luiz Filipe Alves Arthur, de 31 anos, permanece em estado gravíssimo após ser atingido por uma explosão na Fonte Almeida Salles, na última sexta-feira (28),em Águas de São Pedro, na região de Piracicaba.
De acordo com as informações, o jovem teve 92% do corpo queimado e segue na UTI. A expectativa é de transferência para uma unidade especializada em tratamento de queimados, mas até este sábado (30), a vaga ainda não tinha sido liberada.
O acidente aconteceu durante um serviço de manutenção de rotina nas fontes medicinais da cidade, principal atração turística do município. Após a explosão, Luiz Filipe foi socorrido por populares e levado às pressas ao pronto-socorro local.
Em nota, a Prefeitura de Águas de São Pedro confirmou o incidente e informou que os banhos do SPA Thermal que utilizam as fontes sulfurosas continuam suspensos por tempo indeterminado. O município informou que a medida é necessária para manutenção e garantia de segurança.
"A Prefeitura informa que, na manhã de sexta-feira (28), houve o registro de um incidente na Fonte Almeida Salles envolvendo um técnico responsável pelo local. Os banhos seguem suspensos até segunda ordem", diz o comunicado.
As causas da explosão ainda não foram esclarecidas. A perícia deve ser acionada para avaliar se houve falha em equipamento, acúmulo de gases ou vazamento.
Enquanto isso, amigos e moradores de Águas de São Pedro e Piracicaba se mobilizam em redes sociais em uma corrente de oração pela recuperação de Luiz Filipe.
A Prefeitura informou que vai se pronunciar novamente pelos canais oficiais assim que houver definição sobre a retomada dos banhos no SPA Thermal.