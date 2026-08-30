Internado na Santa Casa de Piracicaba, o técnico Luiz Filipe Alves Arthur, de 31 anos, permanece em estado gravíssimo após ser atingido por uma explosão na Fonte Almeida Salles, na última sexta-feira (28),em Águas de São Pedro, na região de Piracicaba.

De acordo com as informações, o jovem teve 92% do corpo queimado e segue na UTI. A expectativa é de transferência para uma unidade especializada em tratamento de queimados, mas até este sábado (30), a vaga ainda não tinha sido liberada.

O acidente aconteceu durante um serviço de manutenção de rotina nas fontes medicinais da cidade, principal atração turística do município. Após a explosão, Luiz Filipe foi socorrido por populares e levado às pressas ao pronto-socorro local.