29 de agosto de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Mistério no Rio: homem é achado morto com garrucha no bolso

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhenyfer Oliveira
O corpo foi encontrado por pescadores.
O corpo foi encontrado por pescadores.

 Um homem foi encontrado morto nesta quinta-feira (27), boiando às margens do Rio Corumbataí, perto da antiga ponte de madeira de Charqueada, na região de Piracicaba. O corpo estava dentro d'água.

Quem achou foi um pescador que estava com a família. Ele viu uma EcoSport prata parada, foi olhar e viu a vítima boiando.

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A PM foi chamada no 190 e isolou tudo. A perícia teve que tirar o morto da água e, no bolso da calça encontrou  uma garrucha calibre .32, sem bala na agulha, mas com 3 munições intactas. 

No outro bolso, uma chave. A polícia testou na EcoSport parada e abriu o carro, que foi apreendido.

Horas depois, o mistério do nome acabou: a filha foi ao IML e reconheceu o pai,  Flávio José Novolette, de 56 anos.

A Polícia registrou como morte suspeita e investiga o caso. 

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