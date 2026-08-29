Um homem foi encontrado morto nesta quinta-feira (27), boiando às margens do Rio Corumbataí, perto da antiga ponte de madeira de Charqueada, na região de Piracicaba. O corpo estava dentro d'água.
Quem achou foi um pescador que estava com a família. Ele viu uma EcoSport prata parada, foi olhar e viu a vítima boiando.
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A PM foi chamada no 190 e isolou tudo. A perícia teve que tirar o morto da água e, no bolso da calça encontrou uma garrucha calibre .32, sem bala na agulha, mas com 3 munições intactas.
No outro bolso, uma chave. A polícia testou na EcoSport parada e abriu o carro, que foi apreendido.
Horas depois, o mistério do nome acabou: a filha foi ao IML e reconheceu o pai, Flávio José Novolette, de 56 anos.
A Polícia registrou como morte suspeita e investiga o caso.