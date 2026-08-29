Segundo informações divulgadas pela família nas redes sociais, o adolescente teria se perdido em uma área de mata próxima à Fazenda Boa Esperança, onde mora.

Matheus Marques Pereira, de 16 anos, está desaparecido desde a sexta-feira (28) na região do bairro Anhumas, em Piracicaba.

A mãe do jovem publicou um vídeo fazendo um apelo emocionado por ajuda para localizar o filho. A família busca informações que possam indicar o paradeiro de Matheus.

Até o momento, as informações divulgadas apontam que ele teria desaparecido após entrar na região de mata. As circunstâncias do desaparecimento deverão ser esclarecidas pelas autoridades.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar nas buscas deve entrar em contato imediatamente com a família ou acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.