29 de agosto de 2026
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DRAMA FAMILiAR

VÍDEO: Adolescente some em mata e mãe se desespera em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais
Matheus Marques desaparecido em uma mata na região de Anhumas em Piracicaba.
Matheus Marques desaparecido em uma mata na região de Anhumas em Piracicaba.

 Matheus Marques Pereira, de 16 anos, está desaparecido desde a sexta-feira (28) na região do bairro Anhumas, em Piracicaba.

Segundo informações divulgadas pela família nas redes sociais, o adolescente teria se perdido em uma área de mata próxima à Fazenda Boa Esperança, onde mora.

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A mãe do jovem publicou um vídeo fazendo um apelo emocionado por ajuda para localizar o filho. A família busca informações que possam indicar o paradeiro de Matheus.

Até o momento, as informações divulgadas apontam que ele teria desaparecido após entrar na região de mata. As circunstâncias do desaparecimento deverão ser esclarecidas pelas autoridades.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar nas buscas deve entrar em contato imediatamente com a família ou acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

A família pede que a informação seja compartilhada para ampliar as chances de localização do adolescente.

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