O advogado trabalhista e imobiliário Rafael Mello, foi morto a tiros em uma execução fria e covarde nesta sexta-feira (28), no Jardim Marisa, em Campinas, a 68 km de Piracicaba. E tudo indica que ele foi atraído para a morte.

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Rafael chegou na imobiliária e avisou: "Vou esperar dois clientes aqui". Mal sabia ele que os "clientes" eram dois pistoleiros.Os dois bandidos chegaram em uma moto, de sceram com capacetes na cabeça e entraram no estabelecimento, para dominar o advogado.