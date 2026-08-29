O advogado trabalhista e imobiliário Rafael Mello, foi morto a tiros em uma execução fria e covarde nesta sexta-feira (28), no Jardim Marisa, em Campinas, a 68 km de Piracicaba. E tudo indica que ele foi atraído para a morte.
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Rafael chegou na imobiliária e avisou: "Vou esperar dois clientes aqui". Mal sabia ele que os "clientes" eram dois pistoleiros.Os dois bandidos chegaram em uma moto, de sceram com capacetes na cabeça e entraram no estabelecimento, para dominar o advogado.
Na base do empurrão, puxaram Rafael para a calçada. Começou uma discussão e, de repente, os dois sacaram as armas e descarregam no advogado, que caiu morto ali mesmo, na porta da loja. Não deu nem tempo de correr.
Os assassinos fugiram na moto e sumiram. Até agora, ninguém foi preso. A polícia está com as imagens das câmeras e investigado o caso.