29 de agosto de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Mãe assassinada: família se despede da empresária Divina Daniela

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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  Aos 34 anos, Divina Daniela Carlos deixa um filho de apenas cinco anos e uma família que tenta compreender como uma mulher descrita pelos parentes como “uma pessoa do bem”, teve a vida interrompida dentro da própria casa.

A despedida de Divina Daniela Carlos, de 34 anos, atravessa quilômetros e, principalmente, o coração de uma família inteira.

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Natural de Itapaci (GO), Divina teve a vida interrompida nesta quinta-feira (26) de forma brutal dentro da chácara onde vivia com o marido e o filho, de apenas cinco anos, entre Piracicaba e Rio das Pedras.

Empresária e dona de uma loja de ferragens em Rio das Pedras, ela era, antes de tudo, mãe. Para os familiares, era também uma mulher querida, trabalhadora e presente — alguém cuja ausência agora deixou um vazio difícil de explicar.

A incredulidade tomou conta dos familiares diante de uma tragédia que, para eles, não levou apenas Divina. Levou sonhos, planos e uma presença que fazia parte da vida de muitas pessoas.

O drama veio à tona na manhã de quinta-feira (27), quando o irmão de Divina percebeu que ela não havia ido trabalhar. Estranhando a ausência, ele decidiu ir até a chácara onde a irmã morava.

Foi ali que encontrou uma cena que jamais deverá esquecer: Divina estava caída no chão e já sem vida. Uma faca foi localizada sobre a cama e, segundo as informações apuradas, seria a arma utilizada no crime. A Guarda Municipal foi acionada.

Havia ainda outra preocupação naquele momento. O marido de Divina, assim como o filho do casal, não estavam na residência. O carro da família também havia desaparecido.

Pouco tempo depois, o marido se apresentou à Polícia. O menino ficou aos cuidados da família.

As circunstâncias e a motivação do assassinato continuam sendo investigadas pela Polícia Civil. Um menino de cinco anos e uma ausência para toda a vida

Entre todas as perguntas que ficaram, existe uma que talvez jamais tenha uma resposta capaz de aliviar a dor da família: como explicar a uma criança de apenas cinco anos que a mãe não voltará para casa.

Divina deixa o filho, familiares e amigos que agora precisam aprender a conviver com uma ausência que chegou de maneira repentina e violenta.

A tia da vítima afirmou que o crime atingiu toda a família profundamente.

A última viagem de Divina

Depois de ter a vida interrompida, Divina iniciou uma última viagem de volta à terra natal. O corpo foi trasladado para Itapaci, em Goiás, onde a família decidiu realizar a despedida.

A previsão era de chegada ao município por volta das 19h de sexta-feira (28).

É em Itapaci que familiares e amigos se reúnem para dizer adeus à mulher que nasceu naquela cidade e que, mesmo tendo construído sua vida longe dali, nunca deixou de fazer parte da história de sua família.

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