A despedida de Divina Daniela Carlos, de 34 anos, atravessa quilômetros e, principalmente, o coração de uma família inteira.

Aos 34 anos, Divina Daniela Carlos deixa um filho de apenas cinco anos e uma família que tenta compreender como uma mulher descrita pelos parentes como “uma pessoa do bem”, teve a vida interrompida dentro da própria casa.

Natural de Itapaci (GO), Divina teve a vida interrompida nesta quinta-feira (26) de forma brutal dentro da chácara onde vivia com o marido e o filho, de apenas cinco anos, entre Piracicaba e Rio das Pedras.

Empresária e dona de uma loja de ferragens em Rio das Pedras, ela era, antes de tudo, mãe. Para os familiares, era também uma mulher querida, trabalhadora e presente — alguém cuja ausência agora deixou um vazio difícil de explicar.

A incredulidade tomou conta dos familiares diante de uma tragédia que, para eles, não levou apenas Divina. Levou sonhos, planos e uma presença que fazia parte da vida de muitas pessoas.