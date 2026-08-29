O técnico Luiz Filipe Alves Arthur, de 31 anos, sofreu queimaduras gravíssimas após uma explosão na tradicional Fonte Almeida Salles, nesta sexta-feira (28). Segundo o pai da vítima, cerca de 92% do corpo do trabalhador ficou queimado.

Uma explosão durante um serviço de manutenção transformou uma manhã de trabalho em uma verdadeira tragédia em Águas de São Pedro, na região de Piracicaba.

Luiz Filipe trabalha na manutenção das fontes do município. Após o acidente, ele foi socorrido às pressas por um casal que estava nas proximidades e levado ao pronto-socorro de Águas de São Pedro.

Devido à gravidade dos ferimentos, o técnico precisou ser transferido para a Santa Casa de Piracicaba, onde permanece internado. A família aguarda a disponibilização de uma vaga em uma unidade especializada no tratamento de vítimas de queimaduras.

O pai, Gentil Antonio Arthur, confirmou a gravidade da situação e revelou o percentual de queimaduras sofridas pelo filho.