29 de agosto de 2026
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EM ÁGUAS

Explosão em fonte termal deixa técnico com 92% do corpo queimado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação e Pira1
O homem foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa.
O homem foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa.

  Uma explosão durante um serviço de manutenção transformou uma manhã de trabalho em uma verdadeira tragédia em Águas de São Pedro, na região de Piracicaba.

O técnico Luiz Filipe Alves Arthur, de 31 anos, sofreu queimaduras gravíssimas após uma explosão na tradicional Fonte Almeida Salles, nesta sexta-feira (28). Segundo o pai da vítima, cerca de 92% do corpo do trabalhador ficou queimado.

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Luiz Filipe trabalha na manutenção das fontes do município. Após o acidente, ele foi socorrido às pressas por um casal que estava nas proximidades e levado ao pronto-socorro de Águas de São Pedro.

Devido à gravidade dos ferimentos, o técnico precisou ser transferido para a Santa Casa de Piracicaba, onde permanece internado. A família aguarda a disponibilização de uma vaga em uma unidade especializada no tratamento de vítimas de queimaduras.

O pai, Gentil Antonio Arthur, confirmou a gravidade da situação e revelou o percentual de queimaduras sofridas pelo filho.

As circunstâncias que provocaram a explosão ainda deverão ser esclarecidas. O acidente mobilizou equipes de socorro e deixou a comunidade de Águas de São Pedro em choque.

A prioridade agora é a recuperação do trabalhador, que enfrenta um quadro extremamente grave.

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