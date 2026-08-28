Durante uma operação em frente ao Condomínio Botânico, a equipe Alfa da Guarda Civil Municipal, composta pelos GCMs Ricardo, Bezerra e Tiago, foi surpreendida por um carro que parou bruscamente pedindo socorro.

O que seria apenas uma fiscalização de trânsito terminou com uma vida salva na manhã desta quinta-feira (28) na Rua Ernesto Giocondo, em São Pedro, na região de Piracicaba.

Dentro do veículo estava Juliane, em desespero, com a filha Gabriela, de apenas 2 anos, desacordada no banco do passageiro após sofrer uma convulsão.

Sem perder tempo, os agentes colocaram mãe e filha na viatura e abriram caminho em deslocamento de emergência até o Hospital São Lucas.

Na unidade hospitalar, a criança foi imediatamente entregue à equipe médica. Durante o atendimento, a pequena Gabriela recuperou a consciência e permaneceu em observação com o médico plantonista.