28 de agosto de 2026
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AÇÃO RÁPIDA

Bebê de 2 anos passa mal e mobiliza GCM para socorro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM
A ação rápida da equipe salvou a criança.
A ação rápida da equipe salvou a criança.

 O que seria apenas uma fiscalização de trânsito terminou com uma vida salva na manhã desta quinta-feira (28) na Rua Ernesto Giocondo, em São Pedro, na região de Piracicaba.

Durante uma operação em frente ao Condomínio Botânico, a equipe Alfa da Guarda Civil Municipal, composta pelos GCMs Ricardo, Bezerra e Tiago, foi surpreendida por um carro que parou bruscamente pedindo socorro.

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Dentro do veículo estava Juliane, em desespero, com a filha Gabriela, de apenas 2 anos, desacordada no banco do passageiro após sofrer uma convulsão.

Sem perder tempo, os agentes colocaram mãe e filha na viatura e abriram caminho em deslocamento de emergência até o Hospital São Lucas.

Na unidade hospitalar, a criança foi imediatamente entregue à equipe médica. Durante o atendimento, a pequena Gabriela recuperou a consciência e permaneceu em observação com o médico plantonista.

A atitude rápida e humana da equipe Alfa foi decisiva para salvar a vida da menina. A ocorrência mostra que a GCM vai muito além da segurança pública – está na rua para proteger e preservar vidas.

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