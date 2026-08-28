28 de agosto de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Mulher assassinada era sócia do marido. Filho está com a família

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divina foi morta a facadas na própria chácara.
Divina foi morta a facadas na própria chácara.

  Não foi só um assassinato. Foi uma execução dentro de casa. A empresária Divina Daniela Carlos, de 34 anos, foi literalmente retalhada a facadas e seu marido é o principal suspeito.

Agnaldo Donizeti da Silva, de 54 anos, era o homem com quem dividia a cama e os negócios há oito anos, além do filho de 5 anos.

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O crime aconteceu na chácara do casal, no Glebas Taquaral, na divisa de Piracicaba com Rio das Pedras. Foram pelo menos cinco facadas no peito. O irmão que a encontrou caiu em desespero ao ver a irmã morta em uma poça de sangue.

Marido fugiu com o filho 

Agnaldo deixou o local com a criança. Horas depois, ele se entregou na delegacia e fo preso. A criança, está agora com familiares.

Divina era de Goiás, guerreira, dona de uma empresa de ferragens com o marido. Veio para o interior de São Paulo tentar a vida e acabou morta brutalmente.

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