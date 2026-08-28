Não foi só um assassinato. Foi uma execução dentro de casa. A empresária Divina Daniela Carlos, de 34 anos, foi literalmente retalhada a facadas e seu marido é o principal suspeito.

Agnaldo Donizeti da Silva, de 54 anos, era o homem com quem dividia a cama e os negócios há oito anos, além do filho de 5 anos.

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