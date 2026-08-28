A Febraeda (Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes) e instituições de aprendizagem de todo o país estão mobilizadas contra alterações apresentadas pelos senadores Tereza Cristina (MT), Jaime Bagatolli (RO), Laércio Oliveira (SE), Hermes Klann (SC), Izalci Lucas (DF) e Rogério Marinho (RN). Segundo as entidades, caso as emendas sejam incorporadas ao texto, mais de 500 mil oportunidades de aprendizagem podem ser perdidas em todo o Brasil.

O Projeto de Lei 6461/2019, que cria o Estatuto do Aprendiz, pode ser votado pelo Senado Federal em 2 de setembro. A proposta está em tramitação há sete anos e é alvo de divergências entre os senadores, principalmente por causa de emendas que, segundo entidades ligadas à aprendizagem profissional, podem reduzir as oportunidades de contratação de adolescentes e jovens.

Uma das propostas altera a proteção prevista na CLT para impedir que direitos dos aprendizes sejam reduzidos por meio de negociações coletivas. Na avaliação das entidades, a mudança permitiria maior flexibilização das regras da aprendizagem profissional. Elas defendem que o programa deve ser preservado como uma política de inserção protegida e qualificada de adolescentes e jovens no mercado de trabalho.

Outra emenda modifica a forma de cálculo da cota de aprendizagem. A proposta exclui da base de cálculo funções consideradas perigosas, insalubres ou incompatíveis com o desenvolvimento de menores de 18 anos. Para as instituições contrárias à mudança, a alteração diminuiria a quantidade de funções consideradas para o cálculo da cota e, consequentemente, poderia reduzir o número de contratações.

As entidades também destacam que uma função entrar na base de cálculo da cota não significa que o aprendiz precisará exercer aquela atividade na prática. A empresa pode definir o setor em que o jovem realizará sua formação prática, respeitando as regras de proteção aplicáveis.

Mais de 600 aprendizes são atendidos em Piracicaba