A Acipi recebe, em 9 de setembro, o 121º Encontro da Mulher Empresária, evento gratuito que vai discutir liderança, saúde emocional e bem-estar nas empresas. A programação começa às 17h e reúne os especialistas Davide Gouveia, Tania Pacca e Mariana Gil Girotti. Para participar, é necessário fazer inscrição pelo link disponível na bio @acipipiracicaba da entidade e levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à Sociedade São Vicente de Paulo.

A agenda foi organizada para combinar conteúdo sobre gestão com atividades práticas. A abertura ocorre às 18h30, seguida de painel com Davide Gouveia, executivo com mais de 15 anos de experiência em liderança e desenvolvimento de equipes. Na sequência, Tania Pacca conduz uma vivência baseada na música, enquanto Mariana Gil Girotti encerra a programação com uma consultoria interativa construída a partir de situações reais apresentadas por empresárias.

A discussão também acompanha uma demanda crescente das empresas: a criação de ambientes de trabalho mais seguros do ponto de vista emocional. Psicóloga e consultora de Recursos Humanos, Mariana atua com desenvolvimento de lideranças, cultura organizacional e adequação à NR-1, incluindo a gestão de riscos psicossociais. Já Davide trabalha com estratégias de desenvolvimento humano e desempenho empresarial, enquanto Tania utiliza experiências musicais em atividades de desenvolvimento pessoal e corporativo.