A Acipi recebe, em 9 de setembro, o 121º Encontro da Mulher Empresária, evento gratuito que vai discutir liderança, saúde emocional e bem-estar nas empresas. A programação começa às 17h e reúne os especialistas Davide Gouveia, Tania Pacca e Mariana Gil Girotti. Para participar, é necessário fazer inscrição pelo link disponível na bio @acipipiracicaba da entidade e levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à Sociedade São Vicente de Paulo.
A agenda foi organizada para combinar conteúdo sobre gestão com atividades práticas. A abertura ocorre às 18h30, seguida de painel com Davide Gouveia, executivo com mais de 15 anos de experiência em liderança e desenvolvimento de equipes. Na sequência, Tania Pacca conduz uma vivência baseada na música, enquanto Mariana Gil Girotti encerra a programação com uma consultoria interativa construída a partir de situações reais apresentadas por empresárias.
A discussão também acompanha uma demanda crescente das empresas: a criação de ambientes de trabalho mais seguros do ponto de vista emocional. Psicóloga e consultora de Recursos Humanos, Mariana atua com desenvolvimento de lideranças, cultura organizacional e adequação à NR-1, incluindo a gestão de riscos psicossociais. Já Davide trabalha com estratégias de desenvolvimento humano e desempenho empresarial, enquanto Tania utiliza experiências musicais em atividades de desenvolvimento pessoal e corporativo.
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Mulheres que Inspiram
Além dos painéis, o encontro terá uma programação paralela dedicada ao empreendedorismo feminino. O lounge Mulheres que Inspiram contará com estandes de negócios comandados por empreendedoras de diferentes segmentos, com opções que vão de alimentação e cosméticos a turismo, acessórios, produtos naturais e serviços de bem-estar. A programação musical ficará por conta da Escola Momento Musical, e o Coral Acipi também fará uma apresentação durante a noite.
Entre as empresas confirmadas estão Bolo da Madre, Brigadeirices por Daia Toledo, Café Morro Grande, Cairol Queijos Artesanais, DoTerra Óleo Essencial, Festa Cazamigas-Ponta Verde Turismo, Food Wine, Gisele Moura Acessórios e Semi-Joias, Joli Cosméticos, Reflexoterapia Edite Alves, Saboaria da Menina, TB Cosméticos Naturais e Vilarejo Boutique. A iniciativa amplia o encontro para além das palestras e cria uma área dedicada à apresentação de produtos e serviços.
O 121º Encontro da Mulher Empresária será realizado no Auditório/Foyer da Acipi, na Rua Prudente de Moraes, 459, em Piracicaba. A recepção começa às 17h, com coquetel, apresentações musicais e abertura do lounge. O evento é gratuito, tem vagas limitadas e exige a doação de 1 kg de alimento não perecível como entrada solidária.