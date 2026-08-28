Uma nova caneta de semaglutida deve ampliar as opções disponíveis para o tratamento do diabetes tipo 2 no Brasil. Batizado de Owozy, o medicamento foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em julho e tem previsão de chegar às farmácias no último trimestre de 2026. O produto é resultado de uma parceria entre Sandoz e Biolab, com fornecimento da primeira empresa e comercialização pela segunda.

O Owozy utiliza semaglutida sintética, produzida por meio de um processo químico, enquanto o princípio ativo do Ozempic, da Novo Nordisk, é obtido por uma rota biológica. A aprovação da Anvisa foi publicada no Diário Oficial da União em 28 de julho de 2026. A nova opção não recebeu registro como genérico, já que a legislação brasileira não permite que medicamentos biológicos sejam registrados nessa categoria.

A apresentação será feita em uma caneta pré-preenchida, multidose e descartável, com aplicação semanal conforme orientação médica. Estão previstas versões de 1,5 mL e 3,0 mL, ambas com solução de semaglutida na concentração de 1,34 mg/mL. A tecnologia empregada na fabricação foi desenvolvida pela farmacêutica Adalvo, de Malta, enquanto a Ávita Care participou do processo como representante regulatória no Brasil.