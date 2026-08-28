Uma nova caneta de semaglutida deve ampliar as opções disponíveis para o tratamento do diabetes tipo 2 no Brasil. Batizado de Owozy, o medicamento foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em julho e tem previsão de chegar às farmácias no último trimestre de 2026. O produto é resultado de uma parceria entre Sandoz e Biolab, com fornecimento da primeira empresa e comercialização pela segunda.
O Owozy utiliza semaglutida sintética, produzida por meio de um processo químico, enquanto o princípio ativo do Ozempic, da Novo Nordisk, é obtido por uma rota biológica. A aprovação da Anvisa foi publicada no Diário Oficial da União em 28 de julho de 2026. A nova opção não recebeu registro como genérico, já que a legislação brasileira não permite que medicamentos biológicos sejam registrados nessa categoria.
A apresentação será feita em uma caneta pré-preenchida, multidose e descartável, com aplicação semanal conforme orientação médica. Estão previstas versões de 1,5 mL e 3,0 mL, ambas com solução de semaglutida na concentração de 1,34 mg/mL. A tecnologia empregada na fabricação foi desenvolvida pela farmacêutica Adalvo, de Malta, enquanto a Ávita Care participou do processo como representante regulatória no Brasil.
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Conservação e prescrição
Um dos principais diferenciais informados para o Owozy está na conservação. O medicamento poderá permanecer fora da geladeira por até 42 dias quando mantido em temperatura de até 30 °C. Sob refrigeração, a validade de conservação pode chegar a 24 meses. A característica pode facilitar o armazenamento e o transporte do produto no dia a dia, desde que sejam respeitadas as condições estabelecidas para o medicamento.
A previsão inicial é de distribuição pelas grandes redes de farmácias, com possibilidade de posteriormente alcançar os canais digitais dessas empresas. O preço ainda não foi divulgado pela Sandoz, mas as companhias envolvidas projetam um posicionamento mais competitivo em relação ao medicamento de referência. A chegada ao mercado, portanto, ainda depende da disponibilização comercial do produto após a aprovação regulatória.
Outro ponto importante para quem já utiliza semaglutida é a prescrição. O Owozy não pode ser trocado automaticamente pelo Ozempic no balcão da farmácia, pois os produtos não são classificados como medicamentos genéricos e a substituição exige uma nova prescrição médica. A indicação, a dose e a eventual mudança de tratamento devem ser definidas pelo profissional responsável pelo acompanhamento do paciente.