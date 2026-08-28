Amelie Voigt Trejes, de 21 anos, tornou-se em 2026 a bilionária mais jovem do mundo, de acordo com a Forbes. Natural de Santa Catarina, ela possui um patrimônio estimado em US$ 1,1 bilhão, equivalente a cerca de R$ 5,67 bilhões. A posição foi definida por uma diferença mínima de idade: a brasileira é aproximadamente sete semanas mais nova que o alemão Johannes von Baumbach, que ocupava o posto anteriormente.

A origem da fortuna está na participação da jovem na WEG, companhia criada em 1961, em Jaraguá do Sul (SC), e que hoje atua em diversos mercados ligados à energia e à indústria. Amelie integra a terceira geração da família de Werner Ricardo Voigt, um dos três responsáveis pela fundação da empresa. Embora não exerça função executiva, ela está vinculada ao grupo familiar que concentra parte relevante das ações da multinacional.

A estrutura societária ajuda a explicar o patrimônio. Amelie possui diretamente mais de 5,2 milhões de ações ordinárias da WEG e também detém participações em empresas familiares que possuem ações da companhia. Consideradas essas diferentes posições, sua participação econômica chega a aproximadamente 106,7 milhões de ações, o equivalente a cerca de 2,54% da empresa. A jovem também está ligada à WPA Participações e Serviços, estrutura que reúne as famílias dos fundadores e mantém mais da metade do capital da WEG.