Saverin, cofundador do Facebook, atual Meta Platforms, acumula R$ 162,9 bilhões e permanece como o brasileiro mais rico do ranking. O valor representa uma redução de 28,24% em relação ao ano anterior, quando seu patrimônio era calculado em aproximadamente R$ 227 bilhões. A queda está relacionada principalmente ao desempenho das ações da Meta no período. Atualmente, o empresário vive em Singapura e comanda a B Capital, empresa de investimentos voltada principalmente para startups.

A Forbes Brasil atualizou nesta sexta-feira (28) o ranking dos brasileiros mais ricos do mundo, reunindo 255 bilionários na nova edição. No topo, Eduardo Saverin mantém a liderança com patrimônio de R$ 162,9 bilhões, enquanto Ricardo Castellar de Faria se destaca pela maior valorização proporcional entre os dez primeiros, com crescimento de cerca de 80% em um ano.

Vicky Safra ocupa o segundo lugar, com R$ 130,6 bilhões, após uma alta de 8,38% em 12 meses. Herdeira de parte da fortuna construída pelo banqueiro Joseph Safra, morto em 2020, ela mantém atividades filantrópicas nas áreas de saúde, educação e artes. Jorge Paulo Lemann vem na sequência, com patrimônio de R$ 103,5 bilhões e crescimento de 17,61%. O empresário possui participações na AB InBev e mantém investimentos por meio da 3G Capital.

André Esteves, do BTG Pactual, soma R$ 66,1 bilhões e ocupa a quarta colocação. Seu patrimônio cresceu quase 30% no período, impulsionado pela valorização dos ativos relacionados ao banco, que registrou lucro líquido recorde em 2025. Fernando Roberto Moreira Salles completa os cinco primeiros, com R$ 50,3 bilhões, alta de 25,12%. Acionista do Itaú Unibanco, ele também possui participação na CBMM, empresa líder mundial na produção de nióbio.

Outros bilionários do ranking

Pedro Moreira Salles, irmão de Fernando, aparece na sexta colocação, com R$ 46,6 bilhões. Além de integrar o grupo de acionistas do Itaú, ele ocupa a copresidência do conselho de administração da instituição e atua como professor adjunto da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Em seguida vem Max Van Hoegaerden Herrmann Telles, de 30 anos, com patrimônio de R$ 38,8 bilhões. Herdeiro de Marcel Herrmann Telles, ele possui ações da AB InBev e participação na São Carlos Empreendimentos e Participações.