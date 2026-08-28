Uma tempestade geomagnética de intensidade moderada está afetando a Terra nesta sexta-feira (28) e deve permanecer ativa até sábado (29). O fenômeno está relacionado a uma erupção solar de classe M6.9 registrada na terça-feira (25), que lançou material solar em direção ao planeta e provocou alterações no campo magnético terrestre.

De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), o evento alcançou o nível G1, considerado menor, na quinta-feira (27), e tem previsão de chegar à categoria G2, de intensidade moderada, nesta sexta e no sábado. A escala utilizada para classificar tempestades geomagnéticas vai de G1 a G5, sendo G5 o nível mais severo.

Um dos efeitos mais conhecidos desse tipo de atividade solar é o surgimento ou a expansão da área de ocorrência das auroras boreais. O fenômeno também pode provocar alterações temporárias em sinais de rádio e sistemas de navegação por satélite, além de interferências em satélites e redes elétricas localizadas principalmente em regiões de latitudes elevadas.