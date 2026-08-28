Uma tempestade geomagnética de intensidade moderada está afetando a Terra nesta sexta-feira (28) e deve permanecer ativa até sábado (29). O fenômeno está relacionado a uma erupção solar de classe M6.9 registrada na terça-feira (25), que lançou material solar em direção ao planeta e provocou alterações no campo magnético terrestre.
De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), o evento alcançou o nível G1, considerado menor, na quinta-feira (27), e tem previsão de chegar à categoria G2, de intensidade moderada, nesta sexta e no sábado. A escala utilizada para classificar tempestades geomagnéticas vai de G1 a G5, sendo G5 o nível mais severo.
Um dos efeitos mais conhecidos desse tipo de atividade solar é o surgimento ou a expansão da área de ocorrência das auroras boreais. O fenômeno também pode provocar alterações temporárias em sinais de rádio e sistemas de navegação por satélite, além de interferências em satélites e redes elétricas localizadas principalmente em regiões de latitudes elevadas.
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Como a tempestade solar afeta a Terra?
As tempestades geomagnéticas acontecem quando partículas e campos magnéticos associados à atividade do Sol chegam à vizinhança da Terra e interagem com a magnetosfera, região que envolve o planeta e ajuda a protegê-lo da atividade solar. Essa interação provoca mudanças no campo magnético terrestre, dando origem à tempestade geomagnética.
As auroras aparecem justamente como consequência dessa interação. Partículas energéticas são direcionadas para as regiões próximas aos polos e colidem com gases presentes na atmosfera, liberando energia na forma de luz. Dependendo da intensidade da atividade solar, essas manifestações podem ser observadas em áreas mais distantes dos polos do que normalmente ocorre.
Apesar de chamar a atenção pela possibilidade de auroras mais amplas, a tempestade atual é classificada como moderada e não representa uma ameaça direta à população na superfície. Celulares, computadores, redes Wi-Fi e serviços bancários não devem sofrer interrupções generalizadas por causa do fenômeno. A atmosfera e o campo magnético terrestre também oferecem proteção contra os efeitos mais nocivos da radiação solar.