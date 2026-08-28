Os novos semáforos instalados ao longo da avenida Carlos Botelho, em Piracicaba, continuam desligados há 3 meses após a implantação dos equipamentos. A situação tem gerado questionamentos entre motoristas que utilizam diariamente a via e relatam dificuldades para acessar, cruzar ou realizar conversões na avenida, principalmente nos horários de maior movimento.
A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba voltou a percorrer a avenida nesta sexta-feira (28) e constatou que os conjuntos semafóricos permaneciam sem funcionamento e não estavam sendo utilizados para o controle do tráfego.
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Reportagem acompanhou instalação
A implantação dos novos equipamentos começou a ser acompanhada pela reportagem durante a semana de 15 de maio. Na ocasião, os conjuntos semafóricos estavam sendo instalados em diferentes cruzamentos da avenida Carlos Botelho.
Passados 3 meses desde o início da instalação, a reportagem retornou aos pontos nesta semana para verificar a situação. Durante a vistoria, os equipamentos permaneciam desligados, sem operação para organizar a circulação de veículos nos cruzamentos.
Semáforos foram instalados em cruzamentos
Os novos equipamentos foram instalados em cruzamentos da Carlos Botelho com as ruas Barão de Piracicamirim, Doutor Alvim, Dona Eugênia, João Sampaio, Fernando Febeliano da Costa e Samuel Neves.
Os locais recebem veículos que acessam a avenida e também concentram movimentos de travessia e conversão ao longo do dia. Sem os semáforos em funcionamento, motoristas precisam aguardar oportunidades para cruzar a via ou ingressar na avenida.
A situação se torna mais evidente nos horários de pico, principalmente pela manhã e no fim da tarde, quando o volume de veículos aumenta. Segundo relatos de motoristas, a movimentação nesses períodos pode provocar filas e aumentar o tempo de espera nos cruzamentos.
Motoristas relatam dificuldades
Enquanto os equipamentos não entram em operação, condutores continuam enfrentando dificuldades para realizar conversões, atravessar a avenida e acessar a Carlos Botelho pelas vias que fazem ligação com o corredor.
Outro ponto relatado é o conflito entre veículos que trafegam pela avenida e aqueles que precisam atravessar ou ingressar na via. A ausência de um sistema semafórico em funcionamento faz com que os motoristas dependam das condições do trânsito para realizar as manobras.
Ativação é aguardada
A entrada em funcionamento dos novos semáforos é aguardada por motoristas, moradores e comerciantes que utilizam a avenida diariamente. A expectativa é que os equipamentos contribuam para organizar a circulação nos cruzamentos contemplados e reduzir os pontos de conflito entre os veículos.
A avenida Carlos Botelho é utilizada como ligação entre diferentes regiões de Piracicaba e recebe fluxo de veículos durante diversos períodos do dia. Por isso, a operação dos equipamentos instalados nos cruzamentos é considerada pelos usuários como uma medida que pode interferir diretamente na circulação da região.
Até o momento da vistoria realizada pela reportagem nesta sexta-feira (28), os semáforos permaneciam desligados.