Os novos semáforos instalados ao longo da avenida Carlos Botelho, em Piracicaba, continuam desligados há 3 meses após a implantação dos equipamentos. A situação tem gerado questionamentos entre motoristas que utilizam diariamente a via e relatam dificuldades para acessar, cruzar ou realizar conversões na avenida, principalmente nos horários de maior movimento.

A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba voltou a percorrer a avenida nesta sexta-feira (28) e constatou que os conjuntos semafóricos permaneciam sem funcionamento e não estavam sendo utilizados para o controle do tráfego.

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Reportagem acompanhou instalação