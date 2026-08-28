28 de agosto de 2026
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MEMÓRIA

Documentário reúne memórias dos 200 anos da Festa do Divino

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 4 min
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Reprodução/Foto: Guilherme Leite
Congada do Divino Espírito Santo.
Congada do Divino Espírito Santo.

Os 200 anos da Festa do Divino Espírito Santo, uma das manifestações culturais mais tradicionais de Piracicaba, ganharam um registro audiovisual que reúne diferentes momentos da história da celebração. O documentário “200 anos da Festa do Divino” estreia nesta sexta-feira (28) na programação da TV Câmara Piracicaba e também estará disponível no YouTube.

Com 18 minutos de duração, a produção reúne imagens históricas, registros da edição comemorativa realizada em julho deste ano e depoimentos de pessoas que participam e ajudam a manter a tradição ao longo das gerações. A festa é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Piracicaba e tem sua trajetória ligada à própria formação e à memória da cidade. No documentário, a história é contada a partir dos ritos, símbolos e personagens que fazem parte da celebração.

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Memórias de diferentes gerações

Um dos destaques da produção é o resgate de imagens da Festa do Divino realizadas em 1979, provenientes do acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP). Os registros históricos dialogam com as imagens feitas durante a festa dos 200 anos, realizada em julho. A combinação permite observar as mudanças ocorridas na celebração ao longo das décadas e também as tradições que permanecem.

O documentário acompanha momentos como a derrubada dos barcos, que marca o início das festividades no rio Piracicaba, e o Encontro das Bandeiras, quando diferentes grupos de devotos se reúnem às margens e sobre as águas do rio. Também são registradas a Procissão das Mortalhas, na qual a bandeira do Divino passa sobre fiéis cobertos por lençóis, e a troca da bandeira, que encerra o ciclo da festa e simboliza a passagem da responsabilidade pela organização aos festeiros do ano seguinte.

Quem mantém a tradição viva

A produção reúne depoimentos da doutora em história social Marly Therezinha Germano Perecin, do presidente da Irmandade do Divino, Victor Alberto Toti, do capelão da Irmandade, padre Henrique Dionísio Asi, e do bispo diocesano Dom Devair Araújo da Fonseca. Também participam devotos como Liliane Sartori Protti e Maria Helena Sotto Basso, além de integrantes da Congada do Divino, como o guardião Luis Alberto Pavinatto e a rainha Delecina Sabará.

Para Gustavo Annunciato, responsável pelo projeto, a intenção foi ir além do registro da edição comemorativa e mostrar a festa a partir das pessoas que ajudam a preservar seus costumes. “A proposta sempre foi ir além do registro de uma edição da festa. Queríamos contar essa história pelas pessoas que a mantêm viva, pelos seus símbolos e pelos ritos que atravessaram gerações. A Festa do Divino é parte importante da memória e da identidade cultural de Piracicaba”, afirma.

Projeto começou em 2025

A produção começou a ser concebida em 2025, quando foram feitos os primeiros registros e iniciada a pesquisa sobre a história da celebração. Grande parte das imagens utilizadas no documentário foi captada pela equipe do Departamento de Comunicação Social durante a edição comemorativa dos 200 anos, realizada em julho.

Gustavo Annunciato participou da pesquisa, roteirização, captação de imagens, entrevistas, edição e curadoria da exposição fotográfica que também integra o projeto. A iniciativa utilizou principalmente recursos, equipamentos audiovisuais, softwares e estrutura já disponíveis na Câmara. Segundo o diretor do Departamento de Comunicação Social, Rodrigo Alves, o registro também representa uma forma de contribuir para a preservação da memória de Piracicaba.

“A Câmara tem uma estrutura de comunicação que diariamente registra a vida política e institucional, mas ela também pode ajudar a preservar aquilo que constitui a memória da cidade”, afirma.

Exposição será aberta em novembro

Além do documentário, o projeto terá uma exposição fotográfica com registros da Festa do Divino. A mostra será aberta no dia 5 de novembro e ficará disponível para visitação até 4 de dezembro, no hall do Salão Nobre da Câmara.

As fotografias são provenientes dos acervos autorais de Gustavo Annunciato e dos repórteres fotográficos do Departamento de Comunicação Social Fabrice Desmonts, Guilherme Leite e Rubens Cardia Neto. Também fazem parte do projeto imagens do fotógrafo Davi Negri, que atuou por 34 anos na Câmara.

O projeto envolveu profissionais de diferentes áreas do Departamento de Comunicação Social. A jornalista Aline Macário atuou na produção geral, contato com fontes, pesquisa e entrevistas. Os repórteres cinematográficos Luciano Beccari Aguiar e Marcio Bissoli Miglioranza participaram da captação e tratamento de áudio, captação de vídeo, pesquisa e levantamento de trilhas.

A chefe do Setor de Documentação e Arquivo, Dayane Cristina Soldan, participou da pesquisa de arquivo e da coordenação das equipes para a montagem da exposição. O designer Luciano Brandine de Negreiros ficou responsável pelo tratamento das imagens, editoração eletrônica e design.

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