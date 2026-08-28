Os 200 anos da Festa do Divino Espírito Santo, uma das manifestações culturais mais tradicionais de Piracicaba, ganharam um registro audiovisual que reúne diferentes momentos da história da celebração. O documentário “200 anos da Festa do Divino” estreia nesta sexta-feira (28) na programação da TV Câmara Piracicaba e também estará disponível no YouTube.
Com 18 minutos de duração, a produção reúne imagens históricas, registros da edição comemorativa realizada em julho deste ano e depoimentos de pessoas que participam e ajudam a manter a tradição ao longo das gerações. A festa é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Piracicaba e tem sua trajetória ligada à própria formação e à memória da cidade. No documentário, a história é contada a partir dos ritos, símbolos e personagens que fazem parte da celebração.
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Memórias de diferentes gerações
Um dos destaques da produção é o resgate de imagens da Festa do Divino realizadas em 1979, provenientes do acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP). Os registros históricos dialogam com as imagens feitas durante a festa dos 200 anos, realizada em julho. A combinação permite observar as mudanças ocorridas na celebração ao longo das décadas e também as tradições que permanecem.
O documentário acompanha momentos como a derrubada dos barcos, que marca o início das festividades no rio Piracicaba, e o Encontro das Bandeiras, quando diferentes grupos de devotos se reúnem às margens e sobre as águas do rio. Também são registradas a Procissão das Mortalhas, na qual a bandeira do Divino passa sobre fiéis cobertos por lençóis, e a troca da bandeira, que encerra o ciclo da festa e simboliza a passagem da responsabilidade pela organização aos festeiros do ano seguinte.
Quem mantém a tradição viva
A produção reúne depoimentos da doutora em história social Marly Therezinha Germano Perecin, do presidente da Irmandade do Divino, Victor Alberto Toti, do capelão da Irmandade, padre Henrique Dionísio Asi, e do bispo diocesano Dom Devair Araújo da Fonseca. Também participam devotos como Liliane Sartori Protti e Maria Helena Sotto Basso, além de integrantes da Congada do Divino, como o guardião Luis Alberto Pavinatto e a rainha Delecina Sabará.
Para Gustavo Annunciato, responsável pelo projeto, a intenção foi ir além do registro da edição comemorativa e mostrar a festa a partir das pessoas que ajudam a preservar seus costumes. “A proposta sempre foi ir além do registro de uma edição da festa. Queríamos contar essa história pelas pessoas que a mantêm viva, pelos seus símbolos e pelos ritos que atravessaram gerações. A Festa do Divino é parte importante da memória e da identidade cultural de Piracicaba”, afirma.
Projeto começou em 2025
A produção começou a ser concebida em 2025, quando foram feitos os primeiros registros e iniciada a pesquisa sobre a história da celebração. Grande parte das imagens utilizadas no documentário foi captada pela equipe do Departamento de Comunicação Social durante a edição comemorativa dos 200 anos, realizada em julho.
Gustavo Annunciato participou da pesquisa, roteirização, captação de imagens, entrevistas, edição e curadoria da exposição fotográfica que também integra o projeto. A iniciativa utilizou principalmente recursos, equipamentos audiovisuais, softwares e estrutura já disponíveis na Câmara. Segundo o diretor do Departamento de Comunicação Social, Rodrigo Alves, o registro também representa uma forma de contribuir para a preservação da memória de Piracicaba.
“A Câmara tem uma estrutura de comunicação que diariamente registra a vida política e institucional, mas ela também pode ajudar a preservar aquilo que constitui a memória da cidade”, afirma.
Exposição será aberta em novembro
Além do documentário, o projeto terá uma exposição fotográfica com registros da Festa do Divino. A mostra será aberta no dia 5 de novembro e ficará disponível para visitação até 4 de dezembro, no hall do Salão Nobre da Câmara.
As fotografias são provenientes dos acervos autorais de Gustavo Annunciato e dos repórteres fotográficos do Departamento de Comunicação Social Fabrice Desmonts, Guilherme Leite e Rubens Cardia Neto. Também fazem parte do projeto imagens do fotógrafo Davi Negri, que atuou por 34 anos na Câmara.
O projeto envolveu profissionais de diferentes áreas do Departamento de Comunicação Social. A jornalista Aline Macário atuou na produção geral, contato com fontes, pesquisa e entrevistas. Os repórteres cinematográficos Luciano Beccari Aguiar e Marcio Bissoli Miglioranza participaram da captação e tratamento de áudio, captação de vídeo, pesquisa e levantamento de trilhas.
A chefe do Setor de Documentação e Arquivo, Dayane Cristina Soldan, participou da pesquisa de arquivo e da coordenação das equipes para a montagem da exposição. O designer Luciano Brandine de Negreiros ficou responsável pelo tratamento das imagens, editoração eletrônica e design.