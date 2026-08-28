Os 200 anos da Festa do Divino Espírito Santo, uma das manifestações culturais mais tradicionais de Piracicaba, ganharam um registro audiovisual que reúne diferentes momentos da história da celebração. O documentário “200 anos da Festa do Divino” estreia nesta sexta-feira (28) na programação da TV Câmara Piracicaba e também estará disponível no YouTube.

Com 18 minutos de duração, a produção reúne imagens históricas, registros da edição comemorativa realizada em julho deste ano e depoimentos de pessoas que participam e ajudam a manter a tradição ao longo das gerações. A festa é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Piracicaba e tem sua trajetória ligada à própria formação e à memória da cidade. No documentário, a história é contada a partir dos ritos, símbolos e personagens que fazem parte da celebração.

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Memórias de diferentes gerações